Se conmemora un nuevo aniversario del paso del General Belgrano por nuestra ciudad

Por Santotomealdía



Este miércoles 1° de octubre se conmemora un nuevo aniversario del paso del General Manuel Belgrano por nuestra ciudad, en el marco de la expedición militar que emprendió en 1810 hacia la Banda Oriental con el objetivo de sofocar los focos de resistencia al nuevo gobierno patrio.

Según la tradición oral y diversos documentos históricos, el General descansó a la sombra del Algarrobo Histórico, ubicado en la costa del Río Salado, antes de cruzar hacia la ciudad de Santa Fe. Ese árbol, símbolo vivo de aquel episodio, se encuentra en el predio del Camping Municipal y constituye hoy un ícono de la memoria colectiva local.

El valor de este acontecimiento ha sido reconocido por distintas normativas oficiales. El Concejo Municipal sancionó la Ordenanza 2676/2008, que instituye el 1° de octubre como el “Día del Paso del General Belgrano por Santo Tomé”, y en 2014 se aprobó la Ordenanza 3042, que declara a nuestra ciudad como “Ciudad Belgraniana”. A nivel nacional, el Decreto 2390/2015 declaró “Lugar Histórico Nacional” al sitio donde se emplaza el histórico algarrobo.

Este hecho, que tuvo lugar a pocos meses de la Revolución de Mayo, se enmarca en una etapa clave de la lucha por la independencia. Belgrano había sido designado el 4 de septiembre de 1810 como jefe de las fuerzas patriotas que debían dirigirse al Paraguay, y en su paso por nuestra región dejó una huella que hoy forma parte de la identidad histórica de la ciudad.

A más de dos siglos de aquella jornada, la comunidad mantiene vivo el recuerdo de la figura de Belgrano, no solo como líder militar, sino como referente de los valores republicanos y la construcción de una patria libre.