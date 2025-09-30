Martes 30 de septiembre de 2025

Confirmaron las fechas de cobro para trabajadores y jubilados municipales

Según informó la ASTEOM, los sueldos comenzarán a abonarse este miércoles 1 de octubre y el cronograma se extenderá hasta el lunes 6.

Activos y jubilados municipales ya tienen fecha de cobro de sus haberes. (Foto: Archivo)
La Asociación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTEOM) informó este martes el cronograma de pago de los salarios de octubre para activos y jubilados.

De acuerdo a lo comunicado, los trabajadores municipales activos tendrán acreditados sus haberes el sábado 4 de octubre.

En cuanto a los jubilados, aquellos que perciben menos de $1.040.000 cobrarán el miércoles 1 de octubre, mientras que quienes superan ese monto lo harán el lunes 6 de octubre.

De esta manera, el pago de haberes correspondiente a octubre se extenderá a lo largo de la primera semana del mes, diferenciando las fechas según la situación de activos y pasivos.

