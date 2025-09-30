Reclamos por el agua: vecinales fueron recibidas en el Concejo y el Municipio informó las obras en marcha

Por Santotomealdía



Este martes por la mañana, el Concejo Municipal recibió a representantes de vecinales de la ciudad para tratar la situación del servicio de agua potable, principalmente en los barrios que más padecieron las deficiencias durante la temporada pasada: Villa Luján, Dos Rutas, Favaloro y 12 de Septiembre.

Del encuentro, que se extendió por más de dos horas, participaron también el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, y el secretario de Gobierno, Federico Acuña, en representación del Ejecutivo municipal.

La presidenta de la Vecinal Favaloro, Liliana Ríos, explicó que el objetivo de la reunión fue “trabajar en forma mancomunada con el Concejo y el Ejecutivo” para dar respuesta a los problemas que se repiten cada verano. “Salimos más tranquilas con las explicaciones recibidas y con el compromiso de que se informe a la ciudadanía de manera oficial sobre lo que se está haciendo”, señaló en diálogo con Nova al Día, por Radio Nova 97.5.

En la misma línea, Danisa Robledo, presidenta de la Vecinal Villa Luján, indicó que durante la reunión los funcionarios municipales informaron que se está trabajando en la compra de insumos y que la planta estaría en funcionamiento en noviembre. “Eso nos tranquiliza; ahora resta esperar que se cumpla lo informado”, expresó.

Ambas referentes coincidieron en destacar que, además de los trabajos en ejecución, resultará fundamental garantizar una comunicación clara y periódica hacia los vecinos, informando sobre el progreso de las obras y las medidas implementadas para evitar los problemas registrados en años anteriores.