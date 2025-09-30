Martes 30 de septiembre de 2025

Interés General — 30.09.2025 —

Reclamos por el agua: vecinales fueron recibidas en el Concejo y el Municipio informó las obras en marcha

Las vecinales de Villa Luján, Dos Rutas, Favaloro y 12 de Septiembre participaron de un encuentro junto a concejales y funcionarios municipales. El Ejecutivo brindó detalles sobre las obras en curso y confirmó que la planta estaría en condiciones en noviembre.

Vecinales plantearon en el Concejo las falencias del servicio de agua y el Municipio informó las medidas adoptadas. (Foto: STD)
Vecinales plantearon en el Concejo las falencias del servicio de agua y el Municipio informó las medidas adoptadas. (Foto: STD)

Por Santotomealdía

Este martes por la mañana, el Concejo Municipal recibió a representantes de vecinales de la ciudad para tratar la situación del servicio de agua potable, principalmente en los barrios que más padecieron las deficiencias durante la temporada pasada: Villa Luján, Dos Rutas, Favaloro y 12 de Septiembre.

Del encuentro, que se extendió por más de dos horas, participaron también el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, y el secretario de Gobierno, Federico Acuña, en representación del Ejecutivo municipal.

La presidenta de la Vecinal Favaloro, Liliana Ríos, explicó que el objetivo de la reunión fue “trabajar en forma mancomunada con el Concejo y el Ejecutivo” para dar respuesta a los problemas que se repiten cada verano. “Salimos más tranquilas con las explicaciones recibidas y con el compromiso de que se informe a la ciudadanía de manera oficial sobre lo que se está haciendo”, señaló en diálogo con Nova al Día, por Radio Nova 97.5.

En la misma línea, Danisa Robledo, presidenta de la Vecinal Villa Luján, indicó que durante la reunión los funcionarios municipales informaron que se está trabajando en la compra de insumos y que la planta estaría en funcionamiento en noviembre. “Eso nos tranquiliza; ahora resta esperar que se cumpla lo informado”, expresó.

Ambas referentes coincidieron en destacar que, además de los trabajos en ejecución, resultará fundamental garantizar una comunicación clara y periódica hacia los vecinos, informando sobre el progreso de las obras y las medidas implementadas para evitar los problemas registrados en años anteriores.

Agua potable: representantes barriales expusieron en el Concejo y el Ejecutivo detalló trabajos en ejecución. (Foto: STD)

 

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward