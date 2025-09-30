Empleos verdes: seis nuevas propuestas de formación en nuestra ciudad

La Municipalidad presentó la segunda etapa del programa de Formación en Empleos Verdes, una propuesta de capacitación gratuita orientada a impulsar oficios relacionados con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente. Con seis nuevos talleres disponibles, la iniciativa busca generar oportunidades laborales y promover prácticas responsables en la comunidad.

La propuesta, que forma parte de las políticas públicas locales de formación para el trabajo, incluye cursos vinculados a la economía circular, el reciclaje, la producción de alimentos y la movilidad sostenible. Cada uno de ellos está diseñado para brindar herramientas concretas aplicables en proyectos personales, comunitarios o laborales.

Entre los cursos disponibles se destacan el de armado y reparación de bicicletas, que promueve la movilidad ecológica y se dicta los sábados de 10 a 12 horas en el Complejo Ex INALI, y el taller de huerta y jardinería urbana, que brinda conocimientos para el diseño de huertas familiares o comunitarias, los lunes de 10 a 12 en la Asociación Civil “Haz siempre el bien”.

También se ofrecen propuestas como el curso de reciclado de pallets, que enseña a reutilizar madera para fabricar muebles y objetos, los sábados de 12 a 14 en el Complejo Ex INALI; y el taller de reciclaje, donde se trabaja con vidrio, textiles y caucho, los lunes de 14:30 a 16:30 en el SUM Loyola.

La oferta incluye además el curso de marroquinería sustentable, centrado en el diseño de accesorios con materiales reciclados, que se dicta los miércoles de 14:30 a 16:30 en el SUM Calcuta, con una duración de diez semanas. Finalmente, el curso de hidroponía, dedicado al cultivo sin tierra, se desarrolla los lunes de 16 a 18 horas en el Vivero Inclusivo.

Desde el Municipio destacaron que se trata de una oportunidad para fortalecer la conciencia ambiental y facilitar el acceso a nuevas salidas laborales en la ciudad. Para más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3425 13-9396, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.