La previa del Santoto Rock, el próximo sábado, en Creo Birra y Arte

Por Santotomealdía

El Santoto Rock comienza a sentirse en la ciudad. Este sábado 4 de octubre, a partir de las 19 horas, se realizará la previa del festival en Creo Birra y Arte, el bar ubicado en Iriondo 2161, que celebrará sus seis años de vida en la ciudad con un encuentro abierto a toda la comunidad.

La propuesta incluirá bandas en vivo, DJ, gastronomía y cerveza artesanal. El escenario tendrá la participación de Ruidos Molestos, Lu y Anny, Josquín Martínez y la DJ Bernardina Ramos, en una noche que promete ser un anticipo del espíritu del festival.

No es la primera vez que Santoto Rock y Creo se unen: en mayo de este año ya habían organizado un evento similar en la previa de la última edición del festival.

La cita mayor será el sábado 18 de octubre, en el Camping Municipal, con entrada libre y gratuita. Allí se presentarán Nebula, Lixir de Rosas, Larga Data y Cultura Frita, que tendrá a su cargo el cierre con un tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Con estas propuestas, el Santoto Rock se afianza como una de las experiencias culturales más emblemáticas de la ciudad, recuperando su tradición y proyectándose como un festival con identidad y crecimiento en la región.