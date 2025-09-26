Mejorado pétreo: las obras llegaron a calle Pueyrredón con apoyo del sector privado

La Municipalidad de Santo Tomé continúa ejecutando el Plan Intensivo de Mejorado Pétreo, con intervenciones en distintas calles de nuestra ciudad. En esta etapa, las obras llegaron a calle Pueyrredón, arteria clave para la conectividad en el sector noroeste de la ciudad, donde se avanza con mejoras sustanciales en la infraestructura vial.

La intervención se concreta a partir de un esfuerzo conjunto entre el Municipio y la empresa Paladini. Según se informó oficialmente, la firma aportó el material necesario, mientras que el gobierno local se encarga de aportar maquinarias y personal operativo para llevar adelante los trabajos.

En el marco de esta articulación público-privada, el intendente Miguel Weiss Ackerley mantuvo un encuentro con Norberto Ferrari, gerente de la sucursal Santo Tomé, y Luciano Villarreal, encargado de mantenimiento de la empresa Paladini. Durante la reunión, las partes reafirmaron la voluntad de seguir colaborando para alcanzar resultados sostenibles y beneficiosos para la comunidad.

Desde el Municipio destacaron que la calle intervenida facilita el acceso a instituciones deportivas de la zona. Además, indicaron que es utilizada por “numerosos trabajadores que se desempeñan en empresas del corredor de la Ruta 19”, en referencia al impacto positivo de la obra en el tránsito cotidiano.

Con estas acciones, el gobierno local renueva su compromiso con el mejoramiento de la infraestructura vial, apuntando a una ciudad más conectada y segura para sus vecinos.