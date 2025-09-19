La Biblioteca Municipal Bernardino Rivadavia cumple 80 años y lo celebra con un acto conmemorativo que se realizará este viernes 19 de septiembre, a las 18:45 horas, en su sede de calle Sarmiento 1855. La actividad, organizada por la Municipalidad de Santo Tomé, invita a toda la comunidad a ser parte de este homenaje a la lectura, al conocimiento y a la tradición cultural de nuestra ciudad.

Fundada en 1945, la Biblioteca inició su camino en la esquina de Libertad y Obispo Gelabert. Desde entonces, se transformó en un espacio emblemático de encuentro y aprendizaje, acompañando el crecimiento educativo y cultural de generaciones de santotomesinos. En 1968 se trasladó a su actual sede, donde continuó desarrollando una intensa actividad institucional.

A lo largo de su historia, la Biblioteca fue protagonista de importantes hitos culturales: allí funcionaron el Liceo Municipal y el Museo Enrique Estrada Bello, y fue también el escenario donde nacieron los primeros encuentros del Festival Folklórico Paso del Salado, ícono cultural de nuestra ciudad.

El evento de este viernes buscará rendir homenaje a una institución que sigue viva y activa, consolidando su papel como espacio de referencia para lectores, estudiantes, docentes y vecinos en general. Desde el Municipio, convocan a vecinos, instituciones educativas y culturales, y a toda la comunidad, a participar de la celebración y a seguir fortaleciendo este espacio que es parte esencial de nuestra identidad.