Bullrich presentó el Operativo Lusitania, el procedimiento que incautó más de 500 kilos de cocaína

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Operativo Lusitania, un operativo internacional que desmanteló una organización narco que intentó ingresar 510 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial a Europa, al tiempo que hubo múltiples detenciones en la Argentina y España.

Bullrich explicó que la pesquisa descubrió el torno industrial que fue utilizado como fachada para transportar los estupefacientes y que había ingresado desde Perú, mientras que el cargamento debía pesar 3.500 kilos, de acuerdo a la ficha técnica, pero figuraban 4 mil kilos en la documentación de exportación (una diferencia que se vincula con los 510 kilos escondidos en la máquina).

La investigación corroboró que el objeto fue enviado desde la Argentina en mayo de este año, las fuerzas de tres países coordinaron tareas de campo, en España se realizó una inspección mediante la que se detectaron unos 444 ladrillos de cocaína.

Por su parte, se efectuaron allanamientos en el territorio nacional y la Península Ibérica, donde se concretaron nueve capturas de vinculados con la banda narcocriminal y la incautación de dinero, entre otros elementos de relevancia para el expediente.

La candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires agregó que en el operativo participaron oficiales de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal y autoridades españolas: "Es un logro muy importante para la Argentina y para la cooperación internacional".

Además, el secretario Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Martín Verrier, manifestó que la droga secuestrada se encuentra valuada en 20 millones de euros.

Presenciaron de la videoconferencia el director encargado de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, Percy Pizarro Ramón, junto con el jefe de la División de Investigaciones Especiales, Hebert Troya Acha, a la vez que desde España estuvieron la inspectora jefa María Dolores González, jefa de la Sección 4 de la Brigada Central de Estupefacientes, y el inspector jefe Luis Villabona, jefe de GRECO Málaga.