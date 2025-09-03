Argentina enfrenta a Venezuela en el último partido oficial de Messi en el país

La Selección Argentina recibe este jueves a Venezuela en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con el pasaje a la próxima Copa del Mundo ya asegurado, el foco del partido estará puesto en un hecho histórico: podría ser el último encuentro oficial de Lionel Messi en nuestro país.

El partido comenzará a las 20.30 y será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefe. La expectativa es enorme: casi 90.000 personas colmarán el estadio de River Plate para acompañar al capitán argentino en esta posible despedida oficial en suelo nacional.

“Va a ser especial, muy especial, porque es el último de Eliminatorias”, dijo Messi días atrás. El delantero de 38 años también confirmó que estará presente en el partido: “Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan”.

Aunque el Mundial 2026 todavía está en su horizonte, este encuentro será el último de carácter competitivo que Messi dispute en el país, ya que Argentina no jugará las próximas Eliminatorias por estar clasificada directamente como sede de uno de los partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030.

El rosarino suma hasta hoy 71 partidos de Eliminatorias con la Selección, con 34 goles, 14 asistencias y una sola amonestación. Su debut fue el 3 de septiembre de 2005 ante Paraguay, y dos décadas después, se prepara para cerrar ese ciclo con una ovación monumental.

Un partido con valor deportivo para Venezuela

En lo estrictamente deportivo, Argentina llega sin presiones tras una gran campaña en la que ya aseguró su lugar en el Mundial. Por eso, el técnico Lionel Scaloni aprovechará para probar variantes y dar minutos a jóvenes como Nico Paz, quien podría ingresar en lugar de Alexis Mac Allister, que llegó tarde a la concentración.

“Alexis llegó tarde y no creo que forme parte del equipo porque casi no entrenó”, explicó Scaloni, y confirmó que habrá “algún retoque” en el equipo titular. Thiago Almada también aparece como opción entre los titulares.

Por su parte, Venezuela llega con 18 puntos y se juega una de sus últimas chances de clasificar. Actualmente se encuentra en zona de repechaje y necesita sumar ante Argentina y Colombia para mantener la esperanza de llegar, por primera vez en su historia, a una Copa del Mundo.