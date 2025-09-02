Últimas dos fechas de Eliminatorias: Argentina ya clasificada y Bolivia y Venezuela por el Repechaje

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 llegan a su instancia decisiva con la disputa de las últimas dos fechas. Argentina, Ecuador y Brasil ya tienen asegurada su presencia en la próxima Copa del Mundo, mientras que otras selecciones todavía pelean por su lugar en la cita de Norteamérica.

La fecha 17 se jugará este jueves 4 de septiembre, con todos los partidos programados de manera simultánea, a excepción de Brasil-Chile que comenzará una hora más tarde. La fecha 18, última de la competencia, se disputará el martes 9 de septiembre.

El foco estará puesto en Bolivia y Venezuela, que llegan separados por un punto y definirán mano a mano quién se queda con la plaza del Repechaje internacional. Perú aún conserva chances matemáticas, aunque depende de una combinación de resultados y de vencer en sus dos compromisos. Chile, en tanto, ya no tiene posibilidades de clasificación.

Calendario de la doble fecha final

Fecha 17 – jueves 4/9 Colombia vs. Bolivia – 20:30

Uruguay vs. Perú – 20:30

Paraguay vs. Ecuador – 20:30

Argentina vs. Venezuela – 20:30

Brasil vs. Chile – 21:30

Fecha 18 – martes 9/9 Ecuador vs. Argentina – 20:00 (hora Argentina)

Bolivia vs. Brasil – 20:30

Venezuela vs. Colombia – 20:30

Perú vs. Paraguay – 20:30

Chile vs. Uruguay – 20:30

Con la “Scaloneta” ya clasificada, la expectativa local estará puesta en el cierre ante Venezuela en Buenos Aires y luego contra Ecuador en Quito. Para el resto de las selecciones, será una definición cargada de tensión y con mucho en juego.