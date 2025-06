Natalia Angulo: “El vecino no está siendo escuchado y el Concejo responde más al intendente que a la gente”

Por Santotomealdía



Natalia Angulo, candidata a concejal por el Frente Amplio por la Soberanía, visitó los estudios de Radio Nova 97.5 y dejó una serie de definiciones críticas sobre la realidad institucional, social y económica de nuestra ciudad. Con experiencia previa como edil y presidenta del Concejo Municipal, Angulo sostuvo que la falta de representación real y el avance del oficialismo sobre el cuerpo legislativo local están afectando seriamente la calidad de vida de los vecinos.

“Hay mucho enojo, desilusión, y sobre todo, una fuerte falta de conocimiento sobre que el 29 de junio hay elecciones. Es una elección local, clave, para elegir quién va a llevar los reclamos de los barrios”, afirmó Angulo, en el programa Nova al día. En ese sentido, alertó que siete de los nueve concejales actuales responden al intendente, lo que, según su mirada, anula el debate, impide el control y deja sin representación a gran parte de la ciudadanía.

“Los proyectos del Ejecutivo se aprueban sin debate, sin análisis, sin interpelar nada”, denunció. Y agregó: “El presupuesto municipal se aprobó sin discusión, cuando en él se reflejan las políticas públicas que se implementan durante el año”.

La candidata también apuntó al deterioro de las políticas sociales y a los recortes en ayudas básicas: “Los vecinos lo dicen, hay menos acompañamiento, menos asistencia alimentaria, menos políticas de hábitat. Y lo vemos reflejado también en el presupuesto”.

En esa línea, Angulo sostuvo que es necesario “recuperar el funcionamiento de las áreas sociales” y reactivar mecanismos de participación ciudadana, como el presupuesto participativo implementado durante la gestión de Palo Oliver. “El vecino tiene que volver a ser protagonista. Las políticas públicas no se pueden diseñar desde un escritorio”, insistió.

Respecto a la obra pública, Angulo fue tajante: “Lo que se está haciendo hoy no es obra pública estructural. Tiran piedras, no hay mejoramiento real. Lo que se está terminando es un plan que viene desde 2012. No hay gestión real ante la provincia, y mucho menos ante Nación”.

En el tramo final de la entrevista, Angulo planteó que “con recursos propios no se pueden hacer grandes obras, pero falta gestión, creatividad, planificación”, y reconoció que el gobierno provincial actual sí está ejecutando obras en distintos puntos del territorio. “Se trata de golpear puertas, de presentar proyectos, no de resignarse”, sostuvo.

Por último, hizo un llamado a la participación: “El enojo del vecino es legítimo, pero si no participa, lo que logra es reforzar a los oficialismos. Para cambiar, hay que involucrarse”.