Los padres de Loan reclamaron que su hijo vuelva "sano y salvo"

Los padres de Loan, el nene de cinco años desaparecido desde el 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio, reclamaron que su hijo vuelva "sano y salvo".

En una entrevista televisiva al canal A24, José Peña y María Noguera señalaron que "todos deben decirles qué hicieron con Loan ese día", al tiempo que recalcaron: "Todos son culpables".

"¿Cómo no van a saber dónde está?", se preguntó María entre lágrimas, y agregó: "Quiero saber algo de Loan, estamos sufriendo, es mucho dolor, quiero que vuelva sano y salvo".

Además, reveló que "compra cosas" y "las guarda" para su hijo que cumpliría seis años el próximo 8 de mayo.

Por su parte, el abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, apuntó contra la supuesta responsabilidad de Macarena Peña y Camila Peña, dos de las primas del niño, al alegar que "tienen conocimiento de los hechos".

Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, el ex comisario Walter Maciel, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez y la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava continúan detenidos por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, quien desapareció hace más de 160 días.