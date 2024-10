Luis Caputo confirmó que aún no hay fecha para salir del cepo: "No podemos hacer futurología"

En busca de que los hombres y mujeres más poderosos del país les den señales de respaldo a su plan económico, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló este miércoles ante el círculo rojo y confirmó que no tienen fecha de salida del cepo.

"La salida del cepo no es una fecha. Son condiciones. No podemos hacer futurología. Poner fecha sería sonso, sería tener un nivel de arrogancia que no tenemos", afirmó Caputo ante los empresarios que se reunieron en Mar del Plata.

"¿No debiera haber mucho más optimismo?", preguntó el ministro. Esta pregunta la hizo luego de hacer un repaso de los que para el Gobierno son sus mayores éxitos: "Se logró superávit fiscal en un mes y terminar con los pasivos remunerados en siete. Se logró sin romper contratos, sin hacer plan bonex, sin ayuda externa. Se hizo todo esto sin olvidar a los más vulnerables".

El círculo rojo lo escuchó a la espera de mejores expectativas, en medio de una economía que no repunta y que todavía sigue marcada por el cepo cambiario sobre el dólar. Por ahora, solo la baja de la inflación y el superávit, ambos a costa de ajuste y recesión, es lo que único que puede mostrar el Gobierno.

El ministro de Economía habló en el primer día de la 60° edición del Coloquio de IDEA reunido en la ciudad de Mar del Plata. En el comienzo comparó la situación que recibieron con crisis tras el estallido de fines de 2001. "Comparado con hoy, el 2002 era Disney World. El ajuste lo tuvo que hacer el mercado. Fue un desastre total".

"Estamos en un país que por decisión política tiene equilibrio fiscal, superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, energético y, sobre todo, tiene un presidente que garantiza que no se va a mover de ese rumbo. Que mayor certeza les podemos dar a ustedes como empresarios que eso", afirmó Caputo.

Después se dedicó a criticar a la oposición. "El 75% de la población sabe que son unos delincuentes impresentables y unos burros. No hay forma de que vuelvan por las buenas. Su única opción es torpedear, tirarte abajo", sostuvo.

"Esto ofrece una gran oportunidad. Porque tenemos un presidente que no cede ante esas presiones. No le importa nada las encuestas. Es excelente que así sea", explicó.

Estabilidad fiscal, inversión y cepo

Tras descartar la posibilidad de establecer una fecha para la salida del cepo, el ministro de Economía explicó que para ello deben haber condiciones propicias para tomar esa decisión. "No estamos apurados", afirmó.

"Sí tenemos clarísimo cuáles tienen que ser las condiciones -explicó Caputo-. No nos apuramos, no nos corre el tiempo porque nosotros diseñamos un programa super robusto. El paso del tiempo nos juega a favor. Porque a medida que pasa el tiempo más queda atrás la pésima política monetaria del gobierno anterior".

Luego explicó qué se necesita para salir del cepo. "Estamos en el mejor momento luego de diez meses. La brecha está en 15%, la inflación mayorista en 2%. la minorista en 3%, la economía empieza a recuperarse. Estamos mejor de cómo llegamos. Con el paso del tiempo, las variables van a seguir mejorando. Entonces vamos a poder salir del cepo", afirmó.

"La Argentina no se puede dar el lujo de perder la estabilidad fiscal", afirmó Caputo. Mantener esto, según el funcionario, es lo que va a generar credibilidad. "Es muy importante. Porque eso es lo que termina convenciendo a ustedes de invertir, que son los verdaderos protagonistas. Veo que está pasando", aseguró.

Caputo sobre las universidades: "No están en juego ni el arancelamiento"

"La oposición elige los temas que son más sensibles para ustedes. Agarran los jubilados, las universidades. Quieren romper el ancla fiscal", acusó Caputo.

"No están en juego las universidades ni el arancelamiento. Lo único que nosotros decimos es que algo de sentido común. La plata no es nuestra, es de ustedes. Entonces, hay que auditarlo. Además sabemos que se la afanan", lanzó.

"Lo único que pedimos es sentido común. Esa ley (de financiamiento universitario) se veta porque está mal encarada. Porque nunca nos presentaron la forma de financiarlo y además porque no se dejan auditar", afirmó.