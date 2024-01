Pullaro: "Nunca nos vamos a comprometer a una paritaria que no podemos pagar"

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, le bajó este jueves expectativas a los sectores estatales y docentes al señalar que su administración "nunca" se va a comprometer a firmar una paritaria salarial que no pueda pagar y reveló que los recursos de la provincia han tenido una caída "muy por debajo de la inflación".



Al ser consultado sobre el 50% de aumento que calculó el gremio docente para cerrar la paritaria 2023, Pullaro dijo entender que "todos los trabajadores públicos y los trabajadores privados han perdido ante los grandes niveles de inflación que hubo el año pasado y también este año, se habla de cerca del 30% en el mes de enero, lo cual es muchísimo, por las medidas que se han tomado".



"Ahora bien, nosotros nunca nos vamos a comprometer a una paritaria que no podemos pagar, porque eso sería irresponsable de nuestra parte", añadió.



En ese sentido, dijo que "el Gobierno no solo tiene que pagarle el sueldo a los empleados públicos, sino que además tiene que tener acciones", entre las que enumeró tener en la calle patrulleros y ambulancias, que haya medicamentos en los hospitales y brindar servicios.



"Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que los empleados públicos no pierdan ante la inflación. Ahora, nosotros hemos tenido una caída también de los recursos de la provincia y hoy van muy por debajo, pero muy por debajo, de los niveles de inflación, con lo cual la discusión va a estar ahí", anticipó.



El gobernador dijo que "la reestructuración de los salarios de la provincia va a estar atada a la reestructuración de los recursos".



"Es lo único que nosotros podemos hacer. En ese sentido, vamos a ser muy honestos y vamos a dar la discusión de cara a la sociedad, a cara descubierta: estos son los recursos, esto es lo que puede el Gobierno de la provincia", añadió.



En el primer encuentro paritario, las partes acordaron esperar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre para cerrar la paritaria de 2023, que según la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) debería tener un ajuste por cláusula gatillo de alrededor del 50%, ya que a la inflación de diciembre se debe añadir un retraso salarial del 21% hasta noviembre.



Por otra parte, Pullaro reiteró que el Gobierno quiere discutir en paritarias que el 25% de la masa salarial de los docentes se utiliza en reemplazos y sostuvo que si el sistema vigente se corrige "podríamos en ese caso y en todos los casos pagarles mucho más a los que trabajan".