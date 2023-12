"Además de meter presos a los delincuentes, les vamos a sacar sus bienes y su dinero"

Este jueves, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, visitó en Alvear, el galpón de depósito de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), donde se resguardan los bienes secuestrados por diferentes causas judiciales.

Tras la recorrida, expresó que “queríamos que toda la población santafesina pudiese ver este lugar. Como recordarán, durante mi gestión como ministro de Seguridad del gobernador Miguel Lifschitz, realizábamos subastas de los bienes del narcotráfico y del crimen organizado, lo cual era muy importante porque, además de lo que representaba económicamente para la provincia y para las víctimas del delito, era un mensaje muy fuerte al crimen organizado: no sólo detenemos a los delincuentes y les damos condenas ejemplares, sino que vamos por sus bienes, por su dinero, para destinarlos a las víctimas y para mejorar los recursos del Estado”, explicó.

“Lamentablemente, ustedes pueden ver el abandono de este lugar y el de los autos, algunos de alta gama, lo cual marca claramente el miedo y el terror que tenía el gobierno provincial anterior en la lucha contra el narcotráfico, que derivó en el aumento de la violencia, del crimen organizado, del delito y de muertes. Que en los últimos años no haya habido subastas de estos bienes y que muchos se hayan desvalorizado, tiene que ver con decisiones políticas”, aseguró el mandatario santafesino, que estuvo acompañado por el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

Política pública

El gobernador señaló que en el lugar “hay vehículos que están en muy buen estado, que prontamente van a ser recuperados, y se van a intentar subastar”, pero insistió en que “hay otros que estaban muy bien hace cuatro años atrás pero hoy están abandonados y van a tener que ser compactados. Entonces, no nos pareció un hecho menor que los ciudadanos conozcan la situación de abandono actual de esta agencia”, destacó Pullaro, al tiempo que afirmó que ”para nosotros, va a ser parte de una política pública central” mantenerla en condiciones.

Consultado sobre si algunos vehículos van a ser utilizados como patrulleros policiales, el titular del Ejecutivo indicó que “algunos van a ser destinados a las fuerzas de seguridad y en investigaciones por parte de nuestra policía y de fuerzas federales; otros, van a destinarse a oficiales superiores que lleven adelante funciones de control del servicio”.

Amenazas

En relación con las reiteradas amenazas hacia su persona y su familia, por parte de delincuentes, Pullaro admitió que “lo tomo como respuesta a las políticas que llevamos adelante en materia de seguridad. Lamento profundamente la situación que debe atravesar mi familia, que tuvo que permanecer encerrada los últimos 20 días porque, claramente, no corresponde asignar una custodia a cada uno de mis familiares. Eso me duele, pero no vamos a frenar, vamos a seguir adelante”, subrayó.