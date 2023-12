Encontraron muerto a uno de los protagonistas del filme surcoreano "Parásitos"

El actor surcoreano Lee Sun Kyun fue encontrado muerto en su automovil en la ciudad capital, informó la policía local respecto al fallecimiento del reconocido protagonista de la película ganadora del Oscar "Parasite".



Según comunicó la policía, citada por la cadena de noticias CNN, el artista surcoreano de 48 años fue encontrado sin vida en un vehículo en un parque del centro de Seúl y, en un primer momento, la causa se investiga como suicidio.



En el aclamado filme de Bon Jon Ho de 2019, Lee interpretaba al acaudalado padre de familia que le da hospedaje, sin saberlo, al grupo familiar que lleva adelante un plan para usurpar la casa en los momentos en que los dueños no se encuentran.



Por el papel, al igual que el resto del reparto, el fallecido actor fue aplaudido por la crítica y el público en general.



Si bien los estudios preliminares sobre su cuerpo no arrojaron residuos de drogas, en los últimos tiempos, Lee se vio envuelto en temas de estupefacientes, al punto de denunciar a un supuesto vendedor por chantajearlo luego de que le consiguiera drogas.



La búsqueda del actor por parte de la policía se dio luego de que su familia encontrara una nota de él y, al no saber nada de su paradero, decidió hacer la denuncia, señaló por su parte la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



Lee fue encontrado muerto el martes, pero la noticia, por la diferencia horaria, se comenzó a conocer en Occidente entrada la madrugada del miércoles.