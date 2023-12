Putin confirmó que se presentará en las elecciones presidenciales de marzo de 2024

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este viernes que será candidato a la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2024 ya que, según él, no "había otra opción", con lo que podría mantenerse en el poder al menos hasta 2030.



Putin, de 71 años, fue elegido presidente de Rusia por primera vez en 2000 y ganó cuatro elecciones presidenciales. Entre 2008 y 2012 ejerció como primer ministro en un sistema político en el que la oposición es casi inexistente.



El mandatario hizo el anuncio durante una ceremonia de entrega de condecoraciones a militares en el Kremlin, que incluyó a combatientes que participaron en la ofensiva en Ucrania, que Putin lanzó en febrero de 2022.



"No lo oculto, he tenido diferentes posturas en diferentes momentos, pero este es un momento en el que hay que tomar una decisión", afirmó al margen de la ceremonia.



"Me presentaré a la presidencia", dijo Putin. "Hoy no había otra opción", añadió, en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.



Un participante de la ceremonia, Artiom Zhoga, combatiente y miembro del Parlamento local ruso en Donetsk (una ciudad ocupada en el este de Ucrania), celebró la noticia.



"Estamos muy felices de que el presidente haya escuchado nuestra petición y que se presente", declaró Zhoga, citado por la agencia de noticias estatal RIA Novosti. "Rusia lo necesita", añadió.



En esta carrera, Putin no enfrenta a ningún contrincante relevante y, según analistas, es probable que busque ampliar su poder para ocultar las divergencias internas por la ofensiva en Ucrania.



Cinco grandes partidos fueron autorizados a presentar un candidato a los comicios de 2024 sin recoger firmas, todos ellos partidarios del Kremlin y de la operación en Ucrania.



Varios grupos de defensa de los derechos humanos denuncian que las elecciones anteriores se vieron empañadas por irregularidades y que probablemente se impedirá el trabajo de observadores independientes.



La nueva candidatura de Putin es posible gracias a una cuestionada reforma constitucional tramitada en 2020. A través de esta enmienda, Putin puede presentarse en 2024 y en caso de que gane, puede optar a la reelección en 2030, con lo que podría permanecer en el poder hasta 2036, cuando tenga 84 años.



Casi todos los opositores de alto perfil, entre ellos el activista anticorrupción Alexey Navalny, fueron encarcelados o forzados al exilio. Además, toda crítica a la operación contra Ucrania es duramente castigada en los tribunales.



En un comunicado emitido por su equipo el jueves, Navalny alentó a los rusos a votar por "cualquier otro candidato" aparte de Putin y calificó las elecciones de una "parodia".

Fuente: Télam