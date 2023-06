Kily González fue presentado oficialmente como DT de Unión

Cristian “Kily” González, el nuevo entrenador de Unión, dirigió este miércoles la primera práctica con el plantel rojiblanco y luego fue presentado en conferencia de prensa. El técnico confirmó que estarán en el banco el próximo viernes, en el partido ante Atlético Tucumán.

"Fue todo muy rápido. Nos pusimos en contacto con el presidente y al otro día quiso reunirse conmigo. Escuchó mi proyecto, le gustó y en base a lo que veo en Unión, en base a que tiene muchísimos juveniles, fue una de las cosas que me sedujo para afrontar este desafío. Hay muchos jugadores en Primera muy jóvenes, están demostrando que están a la altura. Tienen que seguir creciendo como equipo, vinimos a ayudarlos, en un escenario que no es el normal". Expresó el Dt, en el inicio de la conferencia.

A continuación, marcó: “Es un gran desafío potenciar este plantel joven. Ví el partido con Independiente y me gustó muchísimo. Veo siempre fútbol y a Unión lo venía siguiendo. Me gusta el ritmo y la intensidad que le ponen estos chicos. Me gustan los jugadores valientes y que arriesgan, a fuerza de equivocarse o de perder la pelota. Esos son los jugadores que valoro. Y veo que Unión los tiene”.

“Vamos a darles herramientas para que se sientan seguros, sin exagerar en tanta información, mucho menos teniendo en cuenta que faltan apenas dos días para el partido. No puedo llegar y hacer muchos cambios, de ninguna manera”, señaló, más adelante.

Sobre la salida de Sebastián Méndez, González reconoció que tiene buena relación con el DT y que habló por teléfono con él en las últimas horas. “Le pido a la gente de Unión que se quede tranquila. El Gallego tomó una decisión que puede no haber gustado o que no fue la mejor, pero hay que respetarla”, dijo.