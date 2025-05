Ola de robos en calle Sarmiento: preocupación entre comerciantes y vecinos

La inseguridad no da tregua en la ciudad y los hechos delictivos se repiten en una misma zona con alarmante frecuencia. Este martes por la madrugada, un local de ropa ubicado en la esquina de Sarmiento y Saavedra fue blanco de un nuevo robo. Se trata del tercer robo que sufre el mismo comercio en menos de dos meses.

Los delincuentes rompieron la vidriera y sustrajeron un perchero completo con pantalones, según relató la propietaria del local. "Esta vez robaron más cosas que la vez anterior. Ya estamos cansados de la inseguridad, ni siquiera hice la denuncia", expresó la mujer en diálogo con el móvil de Nova al Día.

La comerciante explicó que, a pesar de las medidas de seguridad implementadas, los delincuentes lograron sustraer mercadería: "Tenemos todas las medidas de seguridad, rejas, candados y alarma. Pero ni eso alcanza. La alarma no sonó y se llevaron un montón de cosas por una abertura mínima".

A la pérdida de mercadería se suma el daño estructural. "Ya es la tercera vez que reponemos el vidrio, y no sabemos qué más hacer. Sarmiento se volvió una calle muy insegura. Casi todos los comercios de la zona fueron víctimas de robos en el último mes", denunció la dueña.

Este nuevo hecho se suma a una serie de robos recientes en la misma zona: hace dos semanas, delincuentes ingresaron a un comercio en Sarmiento y Castelli por la parte trasera y se llevaron mercadería, una balanza y un televisor. Tres semanas atrás, una marroquinería en Sarmiento y Córdoba fue saqueada tres veces en una misma madrugada. En ese caso, el ladrón actuó durante dos horas sin ser detenido, a pesar de las cámaras y las rejas del local.

Los comerciantes afirman que los robos no se limitan a locales comerciales: también se han producido robos en viviendas particulares cercanas. La ausencia de patrullajes y la falta de respuestas concretas alimentan la preocupación. "Acá no circula nadie de noche. Es zona de nadie. No hay presencia policial", afirmó la dueña del local atacado este martes.

Ante esta situación, los vecinos de la zona se organizaron en grupos de WhatsApp para alertarse ante ruidos sospechosos y reforzar el monitoreo comunitario. "Siempre estamos avisándonos, pero esta vez nadie escuchó nada. Me enteré cuando llegué al local esta mañana. Casi me muero de nuevo. Pero hay que seguir", concluyó la comerciante.

Los hechos de inseguridad en la ciudad exponen la urgencia de medidas concretas para reforzar la vigilancia y brindar respuestas efectivas a quienes, día a día, sostienen la actividad comercial en Santo Tomé.