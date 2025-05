Cambios en la Ley de Tránsito: cuáles son las modificaciones que comienzan a regir en Santa Fe

A partir de las modificaciones que el Gobierno Nacional introdujo en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) da cuenta de las novedades y alcances de estas medidas en el territorio santafesino en cuanto a los diferentes tipos de licencias de conducir que comenzarán a regir a partir de este lunes, ya que la Provincia adhiere de manera parcial a la nueva legislación.



En ese sentido, se remarcó que las licencias de conductores particulares mantendrán su vigencia y no tendrán modificaciones en cuanto a la renovación, que continuará siendo presencial en los Centros de Emisión de Licencias (CELs) distribuidos en 105 puntos de la provincia.



Eso se debe a que la APSV ratifica que la provincia de Santa Fe no adhiere a los cambios en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (Sinalic) que habilita el trámite de renovación a través de la presentación de un certificado médico que se envía de forma online. Por tanto, las renovaciones de las licencias de conducir particulares continúan llevándose a cabo de manera presencial y tal como se venía realizando hasta el momento.



Carlos Torres, secretario de la APSV, informó que se está trabajando con la ANSV y el Registro Nacional de las Personas para realizar las adaptaciones necesarias y que las licencias de conducir emitidas en la provincia de Santa Fe puedan visualizarse en la Aplicación Mi Argentina. Pero justificó la decisión de seguir realizando el trámite de manera presencial ya que “la licencia de conducir no es un mero trámite o documento, es una habilitación que el Estado otorga a las personas para conducir un vehículo en la vía pública que conlleva un proceso exhaustivo de evaluación de las condiciones psicofísicas de la persona realizado por profesionales especializados”.



En ese punto, destacó que “no adherimos a esta forma de renovar la licencia que propone Nación porque estamos convencidos que la seguridad vial se construye desde la habilitación de los conductores, cuyo estado físico y sicológico puede cambiar a lo largo del tiempo y es necesario que un gabinete de profesionales pueda validarlos al otorgar nuevamente la licencia”.

Para profesionales

Por otro, para los conductores profesionales de transporte de pasajeros y de carga, a partir de este lunes 19 entrará en vigencia la nueva “Licencia Provincial Interjurisdiccional”, ya que la disposición de Nación deja sin efecto a la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti). De este modo, el Gobierno de Santa Fe toma la responsabilidad de regular estas licencias con el objetivo de garantizar la seguridad vial.



Desde la APSV explicaron que esta licencia alcanza a todos los conductores que realicen transporte de carga y/o de pasajeros cuyos recorridos sea interjurisdiccional entre provincias. A su vez, indicaron que quedan exentos de tener que tramitarla choferes de taxis, remises, colectivos que realicen transporte urbano dentro de la provincia.

Clases de licencias profesionales

Las licencias profesionales correspondientes a las clases C, D y E (clases que habilitan transporte de pasajeros, camiones articulados o con acoplado y maquinaria especial no agrícola) adquieren el carácter interjurisdiccional y serán emitidas por los Centros de Emisión de Licencias habilitados en la Provincia de Santa Fe.



En el caso de las licencias de clases D1 y D2 (destinadas exclusivamente al transporte de pasajeros dentro del territorio provincial) se emitirán con la leyenda Jurisdiccional Provincial, unificando a todos los transportes urbanos e interurbanos dentro de la provincia.



Cabe señalar que los exámenes requeridos para la obtención de la licencia D1 podrán realizarse en cualquier Centro de Emisión de Licencias habilitado por la Provincia y, para la categoría D2 Jurisdiccionales Provinciales, únicamente en los centros de Rosario, Santa Fe, Firmat, Rafaela o Reconquista.

Vigencia y validez

Desde la APSV remarcan que las licencias profesionales tendrán validez para circular en todo el territorio nacional, incluyendo el tránsito entre distintas jurisdicciones provinciales.



En cuanto a su vigencia, la provincia de Santa Fe decidió mantener los plazos actuales y coordinó con las provincias de la Región Centro (Córdoba y Entre Ríos) su unificación en la región.



De este modo, las licencias de los conductores de 21 a 45 años tendrán una validez de 2 años; en tanto que para conductores a partir de los 46 años, la validez será de 1 año.



Los aspirantes deberán realizar su evaluación en los centros habilitados por Nación, la cual incluirá tres instancias obligatorias: capacitación y examen teórico; examen práctico y evaluación psicofísica.