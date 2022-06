Blanco: “Santa Fe tiene una oportunidad ante la crisis por la falta de gasoil”

El anuncio del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, de que se iba a importar más combustible para garantizar el abastecimiento de gasoil, disparó críticas de distintos sectores. “Esta medida, además de llegar tarde, resulta equivocada. En Argentina, se estima que el 30% del gasoil que se consume es importado, sumar más a ese porcentaje (llegaría hasta el 50%) significará mayor pérdida de dólares y evitará impulsar a la industria local del biodiesel, que hoy tiene la capacidad de cubrir el 80% del gasoil extranjero, y que además se compra en pesos”, expresó el diputado socialista Joaquín Blanco.



El precio internacional del gasoil, como consecuencia directa de la guerra, aumentó más de un 50% en 2022. “Esto acrecentó la brecha con los valores locales, generando un defasaje entre el precio de venta y el de importación cada vez mayor. Esos dólares que salen representan pérdida para el país, que compra a un alto precio y luego tiene vender a un monto menor en el mercado local”, explicó el legislador provincial.



Pero, según Blanco, este problema no es actual sino de años de “malas decisiones” de los gobiernos nacionales. “Forma parte de un problema estructural de nuestro país, que hoy se ve acentuado por la brecha cambiaria. Por ejemplo, en Vaca Muerta, se produce cada vez más un crudo que luego se utiliza para la fabricación de productos livianos como la nafta pero que no sirve para el gasoil, que es pesado”, aseveró.



“En este mismo sentido, en julio de 2021, en el Congreso Nacional se aprobó bajar a la mitad el corte del biodiesel. Recordemos que el autor de ese proyecto fue un diputado nacional santafesino, acompañado por la bancada oficialista, yendo a contramano de las políticas impulsadas por nuestra provincia durante los últimos años y afectando a un sector productivo muy importante”, agregó.



“Estas decisiones nos depositaron en la delicada situación en la que nos encontramos hoy. Esto era sabido desde marzo, por lo cual debería haberse disparado una política de contención de daño aumentando el uso interno de biodiesel inmediatamente, diseñando mecanismos que impidieran el faltante. Argentina es uno de los países pioneros en la elaboración de biocombustibles y Santa Fe la provincia que más que más desarrollada tiene esta industria”, recordó Blanco, y continuó: “El lobby de la corporación petrolera fue más fuerte y sepultó lo logrado en Energías Renovables por la Liga Bioenergética de provincias en 2019”.



“Ahora, que conseguir gasoil es una tarea difícil, y más con los pocos dólares que hay en el Banco Central, esperábamos que se tomara la decisión de recuperar ese 10% de corte de biodiesel como parte de las acciones de emergencia pero es evidente que los intereses siguen siendo los mismos que el año pasado y juegan un partido en el que el gobierno de Santa Fe no quiere entrar como principal productora a nivel nacional”, dijo Blanco.



“Tiene que existir una Ley de Biocombustibles consensuada entre todos los sectores, con una mirada federal y ambiental, que fomente la economía circular y que genere puestos de trabajo, algo que la ley actual no contempla. De esta crisis, debemos encontrar una nueva oportunidad y Santa Fe tiene que liderar esta transformación. En nuestra provincia, supimos tener una política de avanzada en el tema biocombustibles, incluso en Rosario se hizo algo inédito como fue el BioBus. La misma consistió en poner unidades del Transporte Urbano de Pasajeros a funcionar con 100% de biocombustibles en algunos casos y con un corte del 25% de biodiesel en otros”, recordó.



“Hoy en nuestro país utilizan menos biocombustibles que hace tres años, Argentina necesita rever su política energética y el gobierno de Santa Fe tiene que defender su sector productivo. No podemos seguir retrocediendo casilleros”, finalizó el diputado socialista.