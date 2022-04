Condenaron a 16 años de prisión a un joven de nuestra ciudad con un frondoso prontuario

Un asalto, un caso de abuso sexual, violencia de género y el crimen de un amigo, son los cargos de los que fue acusado un joven de tan solo 23 años oriundo de nuestra ciudad.

Se trata de Alexis Joaquín Moreyra, que desde hace casi 10 años acecha las calles de Adelina Centro. El fallo emitido este jueves, impuso una pena de 16 años de prisión por una serie de delitos ocurridos entre 2019 y 2020, entre ellos -el más fuerte- haber matado a balazos a Omar Jacinto Núñez, quien era su amigo y sobre el cual recae un pesado antecedente que remonta al 2014 cuando una mujer fue abusada sexualmente en el interior de su casa y frente a sus hijos. En este episodio también estuvo involucrado Moreyra, quien por entonces tenía 15 años y su participación en el hecho fue tramitada por la Subsecretaría de Niñez.

El joven aceptó además haber cometido un asalto callejero y haber golpeado y amenazado a su pareja, a quien llegó a decirle que si lo dejaba le mataría a sus hijos. Asimismo, en otra oportunidad puso un cuchillo en la cama para amedrentarla.

Los hechos fueron relatados en una audiencia que tuvo lugar en los tribunales de la capital provincial y a la cual Moreyra llegó detenido, con prisión preventiva, luego de haber sido aprehendido el 18 de noviembre del 2020 por agentes de la Sección Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tras un allanamiento ejecutado en Centenario al 4800.

Frondoso historial

El 9 de mayo del 2019, cuando cerca de las 10, Moreyra intentó matar a otro joven en la intersección Roverano y Funes. En ese entonces, lo agredió con un elemento punzo cortante causándole una herida en el cuello de lado izquierdo que por fortuna no causó su muerte.

Durante ese mes, llevó a cabo un salvaje atraco callejero en Alsina y Frutos de Santo Tomé, el 23 de mayo. Alrededor de las 20 horas, junto a otro ladrón interceptaron a dos mujeres que iban a bordo de una motocicleta, las empujaron, provocaron su caída y luego las robaron. El robo fue tan violento que Moreyra llegó a pegarle una patada en el pecho a una de las víctimas.

También implicó haber protagonizado una entradera en calle 65, entre calle 8 y 10 de Sauce Viejo, el 19 de junio de aquel año. Ese día, eran cerca de las 4 de la madrugada, cuando Moreyra junto con otro secuaz ingresaron a un domicilio cuyo propietario llamó al 911 y lo retuvo.

La violencia machista también formó parte del prontuario policial y judicial. Primero por haber amenazado a su pareja en la casa donde convivían, en Centenario al 4800. Allí, tras discutir con su pareja, le advirtió que lo dejaba, asesinaría a sus hijos y después puso sobre la cama un cuchillo para amedrentarla. "Si me dejas, mato a tus hijos”, le dijo.

En tanto, el 8 de agosto del 2019, golpeó salvajemente a la mujer, tras recriminarle que no le cocinaba nada a él. “No estás en casa, no me haces comida a mí, por qué trabajas para los demás y no para mí”, le dijo el violento a la víctima antes de atacarla a golpes.

El final de las andanzas de Moreyra culminó cuando el 18 de octubre del 2020 mató a balazos a Omar Jacinto Núñez, quien en vida fue su amigo, tras una discusión que tuvo lugar en Roverano al 2000. El ataque fue realizado con un arma de fuego calibre 38 cuyos disparos impactaron en el cuello, en la columna cervical, en el corazón y miembros superiores.

Abuso sexual

El 23 de abril de 2014 Moreyra y Núñez entraron en una vivienda ubicada en Saavedra al 4800 en el barrio Adelina Este. En ese lugar se encontraba una mujer junto a sus dos hijos menores. Cuando los sujetos advirtieron su presencia, la amenazaron con un arma de fuego, la redujeron y la llevaron hasta un descampado cercano donde abusaron sexualmente de ella.

Luego, los dos agresores, que entonces tenían 20 y 15 años, regresaron al domicilio donde consumieron bebidas y estupefacientes, y volvieron a someter sexualmente a la víctima. Posteriormente, se quedaron dormidos, situación que aprovechó la mujer para escapar junto a sus dos hijos y buscar ayuda en la Comisaría 16.

Los policías se dirigieron hasta la vivienda donde lograron la detención. Además, en el descampado lindero a la vivienda secuestraron prendas de vestir y electrodomésticos que pertenecían a la familia. Nuñez fue condenado a través de un procedimiento abreviado que contó con el consentimiento de la víctima de los abusos, mientras que Moreyra, por tener entonces 15 años, fue puesto a disposición de la Subsecretaría de Niñez.