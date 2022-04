Clara García: "Celebramos que Santa Fe cobre la deuda de ANSES reclamada y gestionada por el gobierno anterior"

La diputada provincial Clara García destacó la aprobación de la Cámara baja al convenio firmado por el gobierno provincial con la Anses para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe del año 2019, tal como lo establece la Ley Nacional N°27.260 desde 2016. La totalidad de estos recursos corresponden a reintegros por los aportes efectuados por la gestión de Miguel Lifschitz para cubrir el resultado del organismo previsional provincial.



“Celebramos este convenio que estamos ratificando porque habilita el reintegro de fondos que le corresponden a la provincia de Santa Fe y que fueron aportados por el gobierno anterior para cubrir el resultado de nuestra caja previsional”, destacó García, y añadió: “Sería de toda justicia que cuando el gobernador pone en escena y sobreactúa algún aspecto de la herencia recibida, también reconozca que la recuperación de este monto tan importante se debe a la gestión del Frente Progresista, que administró la caja previsional de la provincia con total austeridad y eficiencia”.



La legisladora recordó que “el déficit provincial de 2019, que se presentó como de enorme gravedad y claramente no lo era, fue de 16.000 millones de pesos”, y explicó: “Si se hubieran cobrado los recursos que hoy sí estamos recuperando, hubieran quedado 5 mil millones; y recordemos que luego de perder las PASO en 2019, el entonces presidente (Mauricio) Macri tomó dos medidas que afectaron los ingresos de la provincia como fue sacar el IVA a productos de la canasta básica y modificar el impuesto a las ganancias, sin tener en cuenta que ambos se coparticipaban y que quienes finalmente pagamos esa decisión demagógica fuimos las provincias. En el caso de Santa Fe esa medida significó una detracción de 4.000 millones de pesos, con lo cual, de haber tomado esa decisión inconsulta, el déficit hubiera sido nulo”, concluyó.



García aprovechó el tema tratado en el recinto para “recordar lo que nos pasó como país y como provincia en la década del 90, cuando la ola privatista hizo que el sistema jubilatorio se privatizara a mano de las AFJP. Desde entonces, también la Nación empezó a detraer el 15% de la coparticipación de las provincias para financiar el tránsito a las AFJP, una aventura que terminó muy mal, para los jubilados y para la Provincia, que recurrió a la Corte en un fallo histórico



“Entonces –recordó la diputada- también muchas cajas de jubilación provinciales pasaron a la órbita nacional y las que no, la Nación se comprometió a compensar lo mismo que hubiera pagado si esos organismos hubieran sido traspasados. Santa Fe tomó una decisión consensuada y pionera y no la traspasó, y desde la gestión de (el ex gobernador Hermes) Binner, los trabajadores jubilados y pensionados de la provincia -94.000 en la actualidad- pueden cobrar el 82% móvil, algo inédito en cualquier sistema previsional”.



“Cuando hay gobernadores con fuerza, con valentía y con capacidad de gestión, vemos cómo los resultados son distintos a cuando predomina como hoy, la lentitud del gobierno nacional y la inacción del gobierno provincial”, afirmó.



Los números



Según datos aportados por la legisladora, el aporte para cubrir el déficit previsional fue en 2018 de $4.798 millones, monto que reingresó al tesoro provincial entre 2020 y 2021.



En tanto, el aporte realizado en 2019 fue de $6.754 millones. De dicho monto, $154 millones ingresaron durante 2021 y el saldo de $6.600 millones ingresará durante el ejercicio 2022 una vez sancionada la ley para ratificar el último convenio firmado.



La Ley Nacional N°27.260/16 obliga a la Anses a acordar con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí los habían transferido, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional.