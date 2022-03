Festram mostró su preocupación por el desfinanciamiento de la Caja Municipal de Santa Fe. El gremio que nuclea a los trabajadores municipales emitió un comunicado en el que expresa que la institución está atravesando una "grave situación financiera".

Cabe señalar que este martes se llevó a cabo la primera reunión entre miembros del nuevo Consejo Directivo de FESTRAM, -representantes de los Sindicatos de Gálvez, Casilda y San Jorge-con el presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Santa Fe, Dr. Eduardo Cóceres, y el CPN Manuel Arroyo, Tesorero de esa institución.

"La problemática que se abordó fue la grave situación económica y financiera de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, que deriva de los acuerdos entre ASOEM y el Municipio de esa ciudad, donde históricamente no se ha respetado lo firmado por FESTRAM en la Paritaria Municipal, Ley 9996, y se repite la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables al salario de los activos municipales de la ciudad de Santa Fe", indicaron desde Festram.

"El intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón ha tomado la lamentable decisión de perjudicar al sector pasivo violando la Ordenanza Municipal 6166 con el acuerdo cerrado con ASOEM", añadieron.

"Lo descripto representa grandes dificultades a los actuales jubilados como para quienes sean beneficiados por este sistema a futuro. Desde la Secretaría de Previsión y Acción Social de FESTRAM; a cargo de Raquel Toledo, se dará inicio a acciones en forma conjunta con los miembros del Centro de Jubilados y Pensionados, a los fines de arbitrar todos los recursos necesarios para lograr una resolución favorable en esta temática", concluyeron.