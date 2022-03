Lanzaron la precandidatura a gobernador de Leandro Busatto

Este sábado se llevó a cabo un plenario de La Corriente Nacional de la Militancia en la ciudad de Santa Fe. Más de 500 referentes y militantes del centro norte de la provincia se hicieron presentes en la sede del Partido Justicialista, con el objetivo de analizar la política provincial y nacional.



En el encuentro, el referente del espacio, Agustín Rossi, confirmó que el actual Jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, será el candidato a gobernador de ese sector en 2023. “El único dirigente que puede ganarle al Frente de Frentes”, sostuvo, haciendo referencia a la posibilidad, cada vez más firme, de que Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista confluyan en un armado con el objetivo de captar el voto antiperonista.



En ese sentido, Rossi reconoció haber cometido “un error” luego de 2017: “Ese año ganamos las internas de manera clara. Y busqué una diagonal, en lugar de seguir por el camino histórico de nuestro espacio. Me equivoqué. En 2019 nuestro candidato a gobernador tendría que haber sido el mismo que ahora lo será en 2023”.



También reivindicó la decisión de participar de las internas de 2021, enfrentando la conducción en la provincia de Omar Perotti: “Muchos compañeros, a los cuales aprecio, nos criticaron por las alianzas que hicimos en las elecciones pasadas. Ahora que las alianzas se fueron, y están con el gobierno, no veo la misma intensidad de crítica que nos hicieron a nosotros”.



Sobre la gestión de Alberto Fernández, insistió en la necesidad de “fortalecer” el Frente de Todos de cara a 2023. Respecto al debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sostuvo que “se debe hablar de la totalidad del proceso”. “Todos sabíamos que en algún momento se iba a tener que renegociar con el FMI. Nadie en campaña, de nuestro espacio, dijo lo contrario. No acordar garantizaba la derrota electoral de 2023. Hoy no tenemos garantizado el triunfo, pero evitamos el default. Un default en el que no tiene que caer nuestro espacio, que sería profundizar sus diferencias. Hay que garantizar la unidad del Frente de Todos, que es la condición indispensable para poder competir electoralmente en 2023”, enfatizó.





En la misma dirección se manifestó Busatto cuando tomó la palabra, cuando habló de que todos los esfuerzos deben estar puestos en “poder articular un peronismo unido en 2023”. Destacó el esfuerzo del presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera, que en las últimas semanas intentó acercar a los distintos espacios del peronismo en una mesa, algo que no pudo concretarse: “El PJ es la casa de todas y todos los peronistas, y ese es un mandato que por imperio popular deben sentir nuestros dirigentes. Al peronismo se lo siente, se lo ejerce, se lo reclama y se lo toma. Y si algún dirigente cierra la puerta de este espacio, lo que hay que hacer es abrir la puerta a patadas, y llenarlo de peronismo”, afirmó.



“No sirve que estemos discutiendo internamente para ver quién tiene razón, sino para convencer a otros, para construir una mayoría que nos permita seguir gobernando en 2023. Y dar vuelta la página nefasta de la historia que escribió Mauricio Macri, la que endeudó inmoralmente a la Argentina”, insistió.



“En la provincia se perdieron 14.500 puestos de trabajo registrados entre 2015 y 2019. La gestión de Alberto Fernández logró recuperarlos, y hay 7.000 más. Hoy en la provincia hay más empleo privado que en 2019. Y eso es porque nuestro gobierno nacional invirtió 107 mil millones de pesos sólo en el sector industrial. Porque nuestro Ministerio de Salud llevó adelante también la campaña de vacunación más importante de la historia”, enumeró.



Citó a Cristina Fernández de Kirchner al afirmar que no hay que preguntarle a nadie “de dónde viene, en que espacio militan, a quién votaron, sino invitarlos a construir el futuro”. “Es imposible pensar en 2023 construir una etapa electoral política que se aleje del gobierno nacional. Hay que terminar con el sesgo individualista del peronismo de los ‘90 y volver a generar un peronismo movilizado”.



A través de un video, manifestó su apoyo el Jefe del Bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que en la misma línea remarcó que la unidad es “una demanda permanente” que todos los espacios deben construir y reforzar. Desde Rosario también manifestaron su apoyo a la candidatura la concejala Norma López y el actual Jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, Roberto Sukerman.

"Estos encuentros son muy necesarios. La unidad del peronismo es el camino para fortalecer el proyecto nacional y popular del Frente de Todos", expresó por su parte Alejandro Rossi.

Por su parte, María Luz Rioja reivindicó la coherencia política de La Corriente y la decisión de participar de instancias electorales porque “el peronismo es el movimiento más transformador que tiene la República Argentina”. “En 2017, sin ley de paridad, este espacio fue el único que presentó una lista con paridad. Son decisiones políticas que desde lo simbólico son importantes”, señaló la ex diputada nacional, Patricia Mounier.



El concejal de Santa Fe, Federico Fulini, sostuvo que el fortalecimiento de una propuesta provincial “depende de cómo cada militante fortalezca lo local”. “Lo digo como un militante local, de Santa Fe. Tenemos que golpear casa a casa para apuntalar al gobierno nacional, que intenta recuperar lo que se perdió luego de 4 años de neoliberalismo de Macri”. “No queremos un patrón de estancia que nos quiera disciplinar”, enfatizó.



“Hay que volver a las fuentes, que es la militancia. La fuente es aquella campaña joven de 2011. Una decisión política de Agustín (Rossi) que permitió que Leandro (Busatto) pueda encabezar aquella lista. Queríamos cambiar la realidad de la provincia, y hoy, como hicimos en 2011, tenemos que dejar para que el compañero Leandro Busatto sea gobernador”, sostuvo el concejal de Santo Tomé, Rodrigo Alvizo.