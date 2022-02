Cattalini: "Perotti debería explicar cuál es su plan de seguridad en lugar de mandar a callar a la oposición"

La diputada provincial por el Partido Socialista Lionella Cattalini afirmó que la inseguridad debería ser la primera ocupación de toda la política y cuestionó al gobernador Omar Perotti por haber “mandado a callar a la oposición” frente a las balaceras y los asesinatos que se vienen sucediendo. “Nos preocupa que el gobernador no diga una palabra frente a la inseguridad y el delito y su única respuesta sea pedir que la oposición silencio”, sentenció.

“La inseguridad es la principal preocupación de los santafesinos y santafesinas, y debería ser la primera ocupación de toda la política, por eso genera preocupación las declaraciones del propio gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien después de estar mucho tiempo en silencio frente a los distintos hechos que se suceden, vuelve a cargar y manda a callar a la oposición”, afirmó la legisladora.

“¿Por qué el gobernador se mantuvo callado mientras se suceden los crímenes y las balaceras? ¿Por qué no dijo nada sobre el casamiento de Ibarlucea de personas que debían cumplir arresto domiciliario y que terminó con un triple asesinato?”, se preguntó Cattalini, para recordar que el gobernador “cuenta con herramientas como la Ley de Emergencia en Seguridad y al día de hoy no sabemos en qué se gasta ese dinero, porque hasta ahora solo vimos tres drones, no se convoca al diálogo a la oposición y la única respuesta que ofrece Perotti es pedirle silencio a la oposición”.

La presidenta de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputadas y Diputados reiteró una vez más su pedido al gobernador para que convoque a la Junta Provincial de Seguridad, “una herramienta que permite el diálogo y los acuerdos necesarios de todos los actores involucrados (gobierno, legislatura, Justicia, MPA) para implementar políticas de largo plazo para este teman tan complejo. Van dos años de gobierno de Perotti, no sólo nunca se convocó, sino que tampoco sabemos cuál es el plan para revertir los índices de delito, inseguridad y narcotráfico que no hacen más que crecer, y afectan a miles y miles de santafesinos y santafesinas”, concluyó.