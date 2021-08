Colón le ganó a Gimnasia y quedó puntero

Colón venció a Gimnasia por 1 a 0 y quedó como único puntero del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. El único gol del encuentro lo convirtió Eric Meza a los 23 minutos del segundo tiempo.

#LPFxTNTsports | ¡La colgó de un ángulo! Eric Meza recibió un pase bárbaro de Farías, enganchó para su derecha y sacó un remate perfecto para romper el cero en Santa Fe. pic.twitter.com/4z9iOlgUnh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 13, 2021

El partido fue muy accidentado, dado que hubo tres expulsiones: la primera en el inicio, cuando el mediocampista Manuel Insaurralde de la visita vio la tarjeta roja a los 39; mientras que en la segunda parte, se fue a las duchas fue el delantero Santiago Pierotti, a los 42, y ya en tiempo agregado Nery Leyes, en Gimnasia. Con este resultado, Colón suma 13 puntos y es líder, con dos más que Independiente, que mañana visita a Rosario Central y en caso de ganar seguirá siendo el puntero.

El dueño de casa abordó este encuentro con una baja inesperada por la lesión muscular que padeció el defensor Rafael Delgado en el último entrenamiento, por lo que el entrenador Eduardo Domínguez debió correr como zaguero izquierdo a Gonzalo Piovi y le dio titularidad al lateral izquierdo Nahuel Gallardo, que llegó a préstamo de River Plate y con último paso por Defensa y Justicia.

Eso no impidió que Colón se plantara en el campo con un doble cinco de contención -Federico Lértora y Rodrigo Aliendro- y, más adelantados, dos volantes ofensivos -Alexis Castro y Cristian Bernardi-. De esa manera "copó" el sector medio y de gestación para desarticular al adversario y abastecer a las cargas de Christian Ferreira y Facundo Farías, que lo mantuvieron a maltraer al arquero Rodrigo Rey durante la intensa primera etapa.

En tanto que Gimnasia trató de contener esos embates más criteriosos de los locales, mientras que en forma muy esporádica pudo generar un par de rápidas réplicas para inquietar a guardavalla Leonardo Burián. Para colmo de males para el "Lobo", cerca del final del primer capítulo se quedó con un jugador menos por la expulsión del mediocampista Carlos Insaurralde, por doble amonestación. Fue la primera expulsión del volante, de 22 años, en primera división, con seis partidos en el primer equipo "mens sana"; y a la vez que resultó también la primera tarjeta roja para un jugador del elenco platense en el presente certamen.

A poco de comenzado el complementario, el "Sabalero" tuvo otra ocasión muy clara para vencer la resistencia de Rey con una entrada por izquierda del ingresado Eric Meza, que remató rasante y cruzado y la pelota se estrelló en la base del caño izquierdo del arco visitante. Así se mantuvo el asedio del rojinegro durante el primer cuarto de hora, hasta que los de La Plata pudieron ajustar un poco las marcas y empezaron a sacar provecho de algunos espacios que ofrecía el rival, en su afán de marcar la apertura, para equilibrar las acciones.

Hasta que de tanto insistir, Colón plasmó su objetivo con el acertado ingreso de Meza por Nahuel Gallardo para sumar más hombres al ataque y aprovechar la superioridad numérica. De ese modo, Farías, en una inteligente asistencia, cedió para la carga de Meza por izquierda, que remató en forma violenta entre líneas para clavar la pelota en el ángulo superior izquierdo de la valla de Rey, que nada pudo hacer. Fue el primer gol de Meza en la primera división colonista.

Cerca del final fue el elenco local quien se quedó con un jugador menos por la expulsión del ingresado Santiago Pierotti, que recibió su primera tarjeta roja por un planchazo a Germán Guiffrey. Y en el tiempo adicionado al final, el ingresado en Gimnasia Nery Leyes se fue rápido a ducharse por la roja recibida ante un planchazo en perjuicio de Rodrigo Aliendro.

El rojinegro consumó su justa victoria al imponer su estilo de buena y rápida circulación de la pelota y punzantes ataques, ante un rival que nunca pudo acomodarse en el campo, máxime al quedar con uno menos antes de finalizar la primera etapa, dentro de un marco muy friccionado en el tramo final.

Por la séptima fecha, Colón otra vez sera encargado de abrir la jornada cuando visite a Aldosivi, en Mar del Plata, el viernes 20 a las 16.45; en cambio, Gimnasia la cerrará recibiendo a River Plate, el domingo 22 a las 20.15, en el bosque platense.

Síntesis

Colón (1): Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi y Nahuel Gallardo; Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Alexis Castro, Cristian Ferreira y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.



Gimnasia (0): Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Brahian Alemán, Carlos Insaurralde, Harrinson Mancilla y Matías Miranda; Eric Ramírez y Alexis Domínguez. DT: Leandro Martini y Mariano Messera.

Gol: en el segundo tiempo: 33m, Meza (C)

Cambios: en el segundo tiempo: Al inicio, Mauro Formica por Castro; y Eric Meza por Gallardo (C); 17m, Lucas Beltrán por Ferreira (C); 20m, Nicolás Contin por Domínguez; y Nicolás Colazo por Aleman (GE); 26m, Johan Carbonero por Ramírez GE); 31m, Nicolás Leguizamón por Bernardi; y Santiago Pierotti por Garcés (C); 37m, Nery Leyes por Mancilla; y Lautaro Chávez por Miranda (GE).

Incidencias: A los 39m. PT, fue expulsado Insaurralde (GE) por doble amonestación; y en el segundo tiempo, expulsados 42m, Pierotti (C); y 47m, Leyes (GE).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Colón.