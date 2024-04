Le fracturaron el cráneo en un asalto y un médico del Hospital Cullen le dijo que no había lesión

Por Santotomealdía

Un violento hecho de inseguridad ocurrido esta semana en nuestra ciudad derivó en una grave e increíble situación, cuando se comprobó que la víctima del episodio había sufrido una fractura en el cráneo, algo que fue obviado por un médico del Hospital Cullen.

La negligencia del profesional de la salud fue denunciada por la madre Emiliano, un joven de 24 años que sufrió un brutal asalto el pasado lunes por la madrugada, cerca de la planta de Purina, la industria donde trabaja. El muchacho llegaba en bicicleta y fue abordado por tres delincuentes.

De manera violenta, le sustrajeron todas sus pertenencias, incluida la bicicleta. No conformes con eso, uno de los sujetos le dio un fuerte golpe en la cabeza con una piedra, fracturándole el cráneo.

El joven pudo llegar a su trabajo y allí llamaron al servicio de emergencias. Luego de pasar por el SAMCO, Emiliano fue trasladado al Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe.

Grave negligencia

Por lo constatado después, la atención que recibió la víctima en el Cullen exigirá que las autoridades de ese efector de Salud investiguen lo sucedido. “No hay fractura me dijo el médico del Cullen... No solo eso, sino que no lo suturaron y nos mandaron de vuelta al Samco de Santo Tomé para que lo suturen allá”, afirmó en sus redes sociales Cecilia, la madre de Emiliano.

Recién cuando la víctima recibió atención por parte de su ART, otro médico confirmó la lesión. En distintos posteos en las redes sociales, la madre mostró todas las constancias médicas, incluidas las imágenes de una resonancia que muestran claramente la fractura en el cráneo.

Las imágenes de la resonancia muestran con claridad la grave lesión.

En otra imagen, se exhibe la constancia de atención en el Hospital Cullen, con la derivación al SAMCo de nuestra ciudad.