Las Vegas: “la gente vive atemorizada y los que pueden se están yendo del barrio”

Por Santotomealdia

Parece una película o una serie sobre la vida en alguna favela de Río de Janeiro. Pero no: es en nuestra ciudad, a un par de minutos de la casa de cualquiera de nosotros. Si bien siempre sufrió el estigma de ser señalado como un barrio peligroso, Las Vegas nunca tuvo una escalada de violencia semejante a la de las últimas semanas.

Para entender por qué ocurrieron los hechos que ya todos conocemos, ingresamos a Las Vegas y hablamos con algunas familias que viven en el lugar desde hace mucho tiempo. Por obvias razones, preservamos la identidad de las personas que se prestaron a contar cómo se vive hoy en el barrio.

“Quedó una sola banda que maneja el barrio, como si fueran los dueños. La gente está atemorizada… aterrorizada. Muchos están dejando sus hogares, luego de muchos años de sacrificio para tener sus casas, hoy tienen que dejarlas”.

La primera definición deja en claro que, más allá de que en los últimos días no se hayan registrado hechos de violencia graves, son muchos los vecinos que viven con miedo. En una tensa calma.

“Lo que pasa es que el otro grupo puede volver en cualquier momento para vengarse. Porque ellos aprovecharon que algunos se tuvieron que fondear después de lo que pasó, y quemaron las casas, y después las saquearon”.

Otro fragmento del relato revela cómo sucedieron los hechos durante la semana pasada: después del homicidio de Mateo Cardozo, ocurrido el martes 8 de diciembre, algunos delincuentes –integrantes de los azules- fueron detenidos y otros se fueron del barrio. En sus casas quedaron mujeres y niños, situación que fue aprovechada por los rojos, que en los días siguientes quemaron una decena de esas viviendas.

“En muchos casos estaban las mujeres y los chicos y les quemaron las casas. Y unos días después fueron con los carros y saquearon todo lo que había. Se llevaron (de las casas incendiadas) chapas, tirantes y lo que encontraron”.

La división del territorio

Hasta hace algunas semanas Las Vegas estaba dividida en dos claros sectores: desde calle J. R. Pérez hacia el oeste (hasta poco antes de la autopista) estaban los azules; y desde J. R. Pérez al este (hasta calle Estados Unidos de México) era territorio de los rojos.

“Este enfrentameinto viene de hace muchos años, desde hace décadas te diría –cuenta un vecino-; cada dos o tres años se disputan de nuevo el territorio. En algún momento había bandas intermedias, hasta que quedaron estas dos. Ahora están solamente los rojos. Ellos son los que gobiernan el barrio”.

Con la derrota de los azules, los rojos decidieron demostrar su poderío ocupando los terrenos que están hacia el fondo de Las Vegas. Con las chapas y demás materiales que robaron de las casas incendiadas, armaron ranchos entre la última calle del barrio y la autopista.

A cualquier hora del día, es usual escuchar a algún integrante de los rojos vociferando que ellos son los que mandan. “Así lo dicen ellos en voz alta, por la mitad de la calle: que el que no quiera aceptarlos se tiene que ir”, señala uno de los entrevistados.

Los “jefes” están afuera

Los vecinos aseguraron a Santotomealdia que los líderes de las bandas de delincuentes generalmente no están en el barrio, y que en muchos casos están presos. “Los grupos que están dentro del barrio son simplemente personas consignadas por las verdaderas personas que dominan, que están fuera del barrio y algunos hasta están en la cárcel, desde donde manejan las cosas. Los jefes jefes no están en el barrio”.

Entonces, en el barrio están los soldaditos -que son menores de 16 años- y por encima de ellos hay otros delincuentes pero que actúan según las directivas que reciben. “Los soldaditos son chicos de 13, 14, 15 y 16 años e incluso más pequeños; ellos son los que cometen los delitos más graves, porque saben que la ley a ellos los protege”, detalla el entrevistado.

Cinco mil habitantes

Una de las frases más reveladoras de las entrevistas, sirve para tener otra mirada de la situación. “En Las Vegas viven cinco mil personas, de los cuales doscientas son de mal vivir. La demás es gente de trabajo, con quienes se puede convivir sin problemas”.

La diferencia proporcional es muy grande. Sin embargo, esas 4.800 personas de bien, hoy viven aterrorizadas. “Les aseguro que hay gente que no quiere salir a hacer mandados. Por momentos no se ve un alma en la calle”, explica el mismo vecino

“Todos saben que en cualquier momento puede haber un enfrentamiento, porque los otros pueden volver después de que les quemaron las casas”, agrega.

El rol de la policía

Si bien, luego de los graves incidentes se reforzó la presencia de las fuerzas de seguridad en el barrio, los vecinos piden que alguien se ocupe seriamente del tema, para garantizar tranquilidad a las familias de Las Vegas. “Nosotros hemos visto, con dolor, a la policía observar cómo quemaban esas casas… y no hicieron nada”, señalan.

“Nunca ocurrió algo de esta magnitud en el barrio. Ya se fueron muchas familias, pero muchas no pueden porque no tienen adonde ir. Y si la policía, los jueces y los fiscales no toman en serio este tema, esto puede seguir”, afirman los vecinos.