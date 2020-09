Messi ataca otra vez y muestra su furia tras la ida de Suárez: “A esta altura no me sorprende nada”

La tormenta que amenazó con arrasarlo todo en Barcelona pero tras las que parecía haber llegado la calma volvió a encenderse hoy con un contundente mensaje de Lionel Messi contra quienes propiciaron la salida de Luis Suárez, fundamentalmente el técnico del equipo, Ronald Koeman, y el presidente del club, Josep María Bartomeu.

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, escribió La Pulga en el comienzo de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram y en el que se manifestó en plural por la reconocida amistad que no solo lo une a él con el Pistolero sino a las esposas de cada uno, la rosarina Antonela Roccuzzo y la uruguaya Sofía Balbi, respectivamente.

En su mensaje, el delantero argentino continúa: “Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”.

Messi fue uno de los cinco futbolistas del plantel del Barcelona que ayer acompañaron a Suárez en su despedida oficial y aunque se supo que el destrato del que Suárez fue protagonista cuando Koeman le comunicó que no lo tendría en cuenta en su proyecto deportivo lo molestó mucho y fue lo que lo animó a transmitirle su decisión de irse del club, lo que finalmente no pudo concretar por cuestiones legales, no se había expresado públicamente sobre el tema hasta hoy, que lo hizo de manera contundente en sus redes sociales.

El mensaje de Leo fianlizó de la siguiente manera: “Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”.

Ese nuevo desafío será para Suárez, tercer máximo goleador en la historia del Barcelona con 195 goles, sólo por detrás de Lionel Messi (634) y de César (232), será el Atlético de Madrid de Diego Simeone. El delantero podría hacer su primer entrenamiento como colchonero esta misma tarde e incluso debutar como tal el próximo domingo ante el Granada.

Fuente: Toda Pasión