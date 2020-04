Salud espera 2.600 casos leves, 460 severos y 164 críticos en el departamento La Capital

Por Santotomealdia

La primera reunión del Comité de Crisis del departamento La Capital, en el marco de la pandemia por el coronavirus, permitió conocer algunas proyecciones que realiza el Ministerio de Salud de la Provincia, en relación a la evolución que podrían tener los contagios.

En ese marco, se supo que las autoridades de Salud de la provincia estiman que, en el pico del COVID-19, el departamento La Capital pueda tener unos 2.600 casos leves, 460 casos severos y 164 críticos.

El número es una estimación y dependerá, en gran medida, del nivel acatamiento que sigan teniendo las disposiciones gubernamentales, como el aislamiento obligatorio. Además, los especialistas insisten en la importancia de profundizar las medidas de higiene y prevención personal.

14 mil camas en Centros de Aislamiento

El subsecretario de Acceso a la Salud Guillermo Rajmil -actualmente a cargo del vínculo entre los 19 comités departamentales y el Ministerio- fue quien reveló las cifras durante la reunión realizada este lunes por la tarde en el Centro Cultural de Santo Tomé.

“Nosotros nos estamos preparando para una cantidad de contagios importantes, pero teniendo en cuenta que vamos a tener muchos casos leves”, explicó, luego del encuentro, a Santotomealdia.

Rajmil explicó que los casos leves “lo único que van a necesitar es un simple cuidado médico y un lugar de aislamiento, para no continuar con el contagio”. Sobre ese punto, el funcionario anticipó que “el gobernador pidió que preparemos 14.000 camas en toda la provincia para esos casos leves, que no pueden estar en su domicilio por una cuestión socioeconómica”.

Los Centros de Aislamiento estarán ubicados en clubes y otros espacios de grandes dimensiones, a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Además de las camas, contarán con personal médico, enfermería y el equipamiento para atender casos de baja complejidad.

“En realidad la Nación pidió 7.000 camas y fue el gobernador quien decidió que sean 14.000, para prevenir y tener el doble de las camas, de acuerdo a los cálculos que se van haciendo por la evolución de la pandemia”, explicó Guillermo Rajmil.

Sobre este tema, el ex presidente comunal de Zavalla insistió en que los Centros de Aislamiento atenderán a personas que podrían estar en sus domicilios. “No tienen criterio de hospitalización, por lo que no tienen que ocupar una cama en un hospital, pero por una cuestión socioeconómica no pueden realizar el aislamiento en su hogar”, reiteró.