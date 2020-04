El gobierno de la provincia recomienda el uso de barbijos caseros para transitar por la calle

#CORONAVIRUS

????USO DE BARBIJOS EN LA VÍA PÚBLICA



Te recomendamos que uses barbijos cuando salgas de tu casa.

Cuando vuelvas lavalo con lavandina diluida.

Es importante que lo hagas con un pañuelo, o la tela que tengas y no uses los quirúrgicos destinados al personal de salud. pic.twitter.com/4ELEWKHrdP