La inflación volvió a acelerarse y marcó 2,2% en octubre, por encima de las previsiones

La inflación de octubre se ubicó en 2,2%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El registro representó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de septiembre y quedó por encima de las estimaciones privadas, que anticipaban una suba cercana al 2%.

Con este resultado, el índice de precios al consumidor acumuló un 26,3% en los primeros diez meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%.

Uno de los datos destacados del informe fue el comportamiento de la inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados. Este componente avanzó 1,5%, su menor registro desde julio de 2025. En cambio, los precios estacionales aumentaron 5,5%, principalmente por las subas en verduras, tubérculos y legumbres, y los regulados treparon 2,9%, impulsados por los ajustes en las tarifas de gas y los combustibles.

Por divisiones, el mayor incremento correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%, vinculada principalmente a la actualización de las tarifas de gas. En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con un aumento del 3,3%.

En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco registró la menor variación del mes, con un 0,8%, seguida por Educación, que aumentó 1,3%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia en el índice en la mayoría de las regiones del país: Cuyo, Gran Buenos Aires, Noreste, Noroeste y Pampeana. En esos distritos, las subas de verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales tuvieron un peso importante. En la Patagonia, en tanto, la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por los aumentos del gas y los alquileres.

El impacto de los cambios en las tarifas de gas

Tras conocerse el índice, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño de la inflación núcleo. "La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025", señaló. También sostuvo que, con excepción de ese mes, no se registraba un nivel tan bajo desde enero de 2018 y que la media móvil de tres meses de ese componente fue la menor desde entonces.

El funcionario atribuyó parte del resultado general a las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que tuvieron impacto en la división de vivienda y servicios. En la misma línea, el Indec explicó que los aumentos de electricidad, gas y otros combustibles se verificaron en todas las regiones, salvo en el Noreste.

Según el organismo, la variación respondió principalmente a las actualizaciones tarifarias, los cambios en el bloque de metros cúbicos de gas con precio subsidiado y la revisión del régimen de beneficios para las zonas frías.

En ese marco, la Resolución 299/2026 estableció una bonificación del 50% sobre el cargo variable del gas para usuarios de la Patagonia y de La Pampa, dentro de la región Pampeana. Para los hogares de la denominada Zona Fría ampliada, incorporada por la Ley 27.637, fijó un descuento del 20%.

Sin embargo, el Indec aclaró que este último beneficio tiene un alcance más limitado que el esquema anterior. La bonificación se aplica únicamente sobre los consumos base de determinados usuarios incluidos en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), sin contemplar los cargos fijos ni los consumos que superen ese límite.

De esta manera, a diferencia del régimen previo, que extendía el descuento al cargo fijo, al variable y al excedente, la modificación redujo el alcance efectivo del subsidio para una parte de los beneficiarios, según explicó el organismo estadístico.

La excepción fue el Noreste, donde la evolución del rubro estuvo condicionada por una baja de la tarifa eléctrica en Chaco. El Indec vinculó ese comportamiento con el Decreto provincial 2380/2026, que suspendió los aumentos previstos en el valor agregado de distribución y en un cargo tarifario específico.

La disposición dejó sin efecto los valores establecidos para los consumos correspondientes al período comprendido entre agosto de 2026 y abril de 2027 y ordenó restablecer las tarifas vigentes en julio de ese año. De acuerdo con el organismo, esa decisión contribuyó a revertir la evolución del índice regional de ese rubro durante octubre.