El INDEC difundirá este jueves la inflación de octubre: las estimaciones rondan el 2%

El dato de inflación de octubre se conocerá este jueves a las 16 y las proyecciones privadas coinciden en un escenario de pocas variaciones respecto de septiembre. La mayoría de las mediciones ubica el aumento de precios entre el 1,8% y el 2%, aunque algunos relevamientos proyectan un registro ligeramente superior.

La publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) permitirá saber si el costo de vida volvió a moderarse durante el décimo mes del año o si, por el contrario, se sostuvo la tendencia de los últimos meses, en los que el índice alternó subas y bajas sin lograr consolidar una trayectoria descendente.

Entre las estimaciones más bajas aparecen las de Fundación Libertad y Progreso y Equilibra, que calcularon una inflación del 1,8%. El mismo porcentaje surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de las proyecciones de especialistas y entidades financieras. Para el cierre de 2026, este último informe anticipa una inflación interanual del 30,4%.

En el caso de Equilibra, el relevamiento también señala diferencias importantes entre los componentes del índice: los precios estacionales habrían subido un 2,7%, con las verduras entre los productos de mayor incremento, mientras que los regulados avanzarían un 1,8%. Dentro de este último grupo, el transporte público habría registrado una suba del 3,3%.

Otros informes privados se acercaron al 2%. C&T Asesores Económicos estimó un incremento del 1,9%, con una incidencia significativa de los productos estacionales. Analytica, por su parte, calculó una variación del 2%, impulsada principalmente por los aumentos en alimentos y bebidas.

La proyección más alta fue la de EcoGo, que ubicó la inflación de octubre en el 2,1%. De acuerdo con esa consultora, el resultado estaría explicado por los incrementos en los precios regulados, que habrían avanzado un 3,1%, y en los estacionales, con una suba del 3,7%.

Como referencia para el dato nacional, la Ciudad de Buenos Aires registró en octubre una inflación del 1,9%, una décima más que en septiembre. Fue el segundo mes consecutivo de incremento en ese indicador.

Cómo evolucionó la inflación en lo que va del año

El recorrido del IPC durante 2026 muestra que el mayor registro mensual hasta ahora se produjo en marzo, con un 3,4%. A partir de allí, el índice inició un proceso de desaceleración que lo llevó al 1,9% en junio, aunque luego volvió a alternar variaciones.

Enero: 2,9%.

2,9%. Febrero: 2,9%.

2,9%. Marzo: 3,4%.

3,4%. Abril: 2,6%.

2,6%. Mayo: 2,1%.

2,1%. Junio: 1,9%.

1,9%. Julio: 2,1%.

2,1%. Agosto: 1,7%.

1,7%. Septiembre: 1,9%.

Con la publicación prevista para esta tarde, se conocerá si octubre logró quebrar esa dinámica y acercar nuevamente el índice a los niveles más bajos registrados durante el año.