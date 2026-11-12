Se derrumbó un edificio en Nueva York: hay dos muertos y 17 heridos

Un derrumbe en un edificio de Brooklyn, Nueva York, dejó dos personas fallecidas y otras 17 heridas. El colapso se produjo luego de que cediera el terreno sobre el que se realizaban excavaciones en una obra de construcción lindera, lo que provocó el desplome de la estructura.

El saldo fue confirmado por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York, 19 personas resultaron afectadas por el episodio: dos murieron y otras 17 sufrieron heridas. Entre estas últimas, cuatro permanecían en estado crítico. Además, al menos siete de los afectados serían menores de edad, aunque las autoridades advirtieron que las cifras todavía podían modificarse a medida que avanzaran las tareas de rescate.

Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para remover los escombros y determinar si quedaron personas atrapadas bajo la estructura. La comisionada del cuerpo de bomberos, Lilian Bonsignore, anticipó que se tratará de una intervención prolongada y explicó que los rescatistas trabajan con extrema precaución para evitar nuevos derrumbes y no provocar más lesiones.

En la misma línea, el jefe del departamento advirtió que la remoción de los restos representa una tarea "extremadamente peligrosa", debido al riesgo de que el edificio lindero también pueda desmoronarse.

El operativo cuenta con unos 250 efectivos, además de unidades caninas y personal de la Policía de Nueva York, la Cruz Roja y el Departamento de Edificios. Los trabajos se extenderán durante varios días y avanzarán de manera progresiva, desde la remoción de los escombros hasta la inspección de los cimientos, con el objetivo de descartar la presencia de nuevas víctimas.

Investigan las condiciones de la obra lindera

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la construcción contigua contaba con permisos para levantar un edificio de al menos tres plantas. Sin embargo, el terreno ya había sido objeto de observaciones por parte de la administración municipal: en marzo, la Alcaldía había emitido una orden y aplicado una multa de 10.000 dólares tras detectar trabajos de demolición que no estaban autorizados.

Las circunstancias que provocaron el colapso serán materia de investigación, mientras continúan las tareas de rescate y evaluación de los daños.