Tribunal de Cuentas: qué dice la nueva Constitución provincial sobre el control de los municipios

Por Santotomealdía



La nueva Constitución de Santa Fe establece que los municipios que dicten sus propias cartas orgánicas deberán contar con un órgano de control externo. La disposición, incorporada en la reforma de 2025, aporta un nuevo marco institucional a una discusión que lleva más de ocho años en nuestra ciudad: la creación de un Tribunal Municipal de Cuentas, una iniciativa del PJ en el Concejo cuyo tratamiento volvió a postergarse esta semana.

El proyecto tenía previsto un tratamiento de preferencia en la sesión del martes, pero no reunió el acompañamiento político necesario para avanzar. Según lo acordado en el Concejo Municipal, su discusión quedó trasladada a la tercera sesión de 2027. La decisión se produjo en un contexto en el que la Constitución provincial ya contempla expresamente la necesidad de contar con mecanismos de fiscalización de los gobiernos locales, aunque no impone la creación inmediata de un Tribunal de Cuentas en todos los municipios.

Qué establece la nueva Constitución provincial

El artículo 155 de la Constitución reformada señala que los municipios de más de 10.000 habitantes pueden dictar sus propias cartas orgánicas, es decir, las normas fundamentales que regulan su organización institucional. Para aquellos que decidan hacerlo, el inciso 2.a establece que deberán contemplar una “estructura institucional local conformada por un intendente, un Concejo Municipal y un órgano de control externo”.

La disposición incorpora expresamente la fiscalización externa como parte de la estructura institucional de los municipios que adopten una carta orgánica propia. Sin embargo, no determina que ese organismo deba llamarse Tribunal de Cuentas ni establece un modelo único para su funcionamiento. La Constitución también contempla la situación de los municipios que no cuentan con carta orgánica. En el inciso 3 del mismo artículo dispone que su organización debe garantizar, entre otras cuestiones, “órganos o sistemas de control”, conforme a lo que establezca la legislación provincial.

Por lo tanto, la reforma reconoce la importancia de los mecanismos de control municipal en ambos modelos de organización, aunque establece previsiones diferentes según se trate de municipios con carta orgánica propia o regidos por la ley provincial.

Un proyecto que lleva más de ocho años sin avanzar

En nuestra ciudad, el debate sobre la creación de un Tribunal Municipal de Cuentas comenzó antes de la reforma constitucional. Rodrigo Alvizo presentó su primera propuesta en agosto de 2018, con la intención de establecer un organismo especializado en la fiscalización de los recursos públicos municipales.

El proyecto original contemplaba un Tribunal con independencia funcional y técnica, integrado por tres profesionales de las ciencias económicas y jurídicas, designados mediante un concurso público y con mandatos de cuatro años. En aquella oportunidad, el concejal planteó la necesidad de contar con “un organismo específico, contable y financiero para que se controle lo que se hace con los recursos de todos los santotomesinos y santotomesinas”.

Pese a las reiteradas presentaciones de la iniciativa, el Concejo todavía no alcanzó los consensos necesarios para aprobarla. La última postergación extendió la discusión hasta 2027.

Dos debates relacionados, pero diferentes

La incorporación del control externo en la nueva Constitución provincial no significa que el proyecto de Alvizo haya pasado a ser de aprobación obligatoria. Por un lado, la reforma establece las bases que deben respetar las instituciones municipales, incluyendo los mecanismos de fiscalización. Por otro, la iniciativa que se encuentra pendiente en el Concejo propone crear un organismo específico mediante una ordenanza local.

La diferencia es importante: mientras la Constitución fija principios y requisitos para la organización de los municipios, el proyecto del Tribunal de Cuentas plantea una herramienta concreta para controlar la administración de los recursos públicos.

Con el tratamiento legislativo postergado hasta el próximo año, la discusión sobre la creación de un organismo de control externo específico en nuestra ciudad sigue abierta, ahora bajo un marco constitucional que reconoce expresamente la fiscalización como parte de la organización de los gobiernos locales.