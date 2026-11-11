España: una huelga general contra la crisis habitacional terminó con incidentes en Barcelona

La crisis de acceso a la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo movilizaron este miércoles a miles de personas en distintas ciudades de España, en el marco de una huelga general que tuvo como epicentro las protestas contra el costo de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda. La jornada estuvo marcada por incidentes en Barcelona, donde grupos de encapuchados protagonizaron disturbios, y por una multitudinaria manifestación en Madrid, que reunió a unas 120.000 personas, según las estimaciones difundidas.

La medida de fuerza comenzó durante la mañana con cortes de rutas en distintos puntos del país y provocó alteraciones en el transporte público y cancelaciones de vuelos. Por la noche, en Barcelona, varios grupos de encapuchados arrojaron artefactos pirotécnicos contra efectivos de los Mossos d'Esquadra y provocaron daños en las vidrieras de distintos comercios, entre ellos locales de Geox y Stradivarius, según informó el diario La Vanguardia.

También se registraron incidentes en Plaza Cataluña, donde un grupo intentó saquear un establecimiento de Apple. Los episodios de violencia se produjeron en una jornada que tuvo como principal reclamo la situación habitacional y que contó con movilizaciones en numerosas ciudades.

El reclamo por el precio de los alquileres

En Barcelona, una de las manifestantes fue María Piñana, una microbióloga de 34 años que llevó una pancarta con trozos de yeso y una frase en catalán: "Se nos cae el techo por 1387,2 euros". La mujer explicó que participó de la huelga y de la movilización para expresar su rechazo a los precios de la vivienda en la ciudad, donde comparte un departamento con otras dos amigas.

El reclamo también fue respaldado por personas mayores. Jesús Pallarol, un jubilado de 71 años, consideró que el problema seguirá presente más allá del resultado electoral. "Aunque se mantenga el actual gobierno progresista o no, o venga el PP, el tema de la vivienda estará allí. Es como un elefante, no podrán ocultarlo", sostuvo.

La convocatoria fue impulsada por los principales sindicatos y organizaciones vinculadas con el derecho a la vivienda. Uno de los detonantes fue el desalojo forzoso de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que debió abandonar su departamento en septiembre y falleció pocos días después.

Desde el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones centrales en la protesta, Alicia del Río afirmó que las reivindicaciones apuntan "contra todos los gobiernos, contra la patronal y contra los rentistas". La entidad también estuvo detrás de otras acciones recientes, como la acampada que ocupó durante cinco semanas la Puerta del Sol, en Madrid.

Diferencias sobre el alcance de la huelga

La jornada también generó posiciones contrapuestas sobre el nivel de adhesión. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, uno de los principales sindicatos españoles, calificó el seguimiento como "muy importante", especialmente en la industria y en sectores estratégicos, y aseguró que la satisfacción por la convocatoria era plena.

En cambio, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) consideraron que el paro tuvo un alcance reducido. En un comunicado conjunto, calificaron la huelga como un "fracaso" y sostuvieron que registró niveles mínimos de adhesión tanto en el plano sectorial como territorial.

La protesta se desarrolló, además, en un contexto de fuerte tensión política, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas previstas para el 29 de noviembre, en las que el presidente socialista Pedro Sánchez buscará renovar su mandato. Los comicios fueron adelantados luego de que el Gobierno no lograra reunir los apoyos necesarios para aprobar un paquete de medidas sobre vivienda.

El Ejecutivo tiene previsto impulsar este jueves parte de esas iniciativas en el órgano que cumple las funciones parlamentarias durante el período electoral. La huelga, por su parte, recibió fuertes críticas de los partidos de derecha y extrema derecha. Desde el Partido Popular, su vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, cuestionó el alcance de la convocatoria y afirmó que había sido "todo menos general". La fuerza opositora también anticipó que derogará los decretos sobre vivienda si llega al Gobierno.