Lewandowski: "Que la palabra de León XIV marque un antes y un después en la Argentina"

El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, analizó la visita del papa León XIV a la Argentina, que se inició el pasado domingo concluyó este miércoles. Desde su mirada, el viaje apostólico "dejó imágenes de profunda emoción y un mensaje que debe marcar el futuro del país".

Lewandowski repasó los distintos momentos, desde la bienvenida en el CCK hasta la multitudinaria misa en Luján, de las que formó parte, y destacó "la esperanza y la alegría popular" evidenciadas en el ambiente. “Fue una fiesta increíble. León mostró lo que piensa no solo con sus palabras, sino también con sus gestos y los lugares que visitó. Ojalá esto signifique un antes y un después en la Argentina”, expresó.

El legislador destacó que "el mensaje del Papa invita a construir una Argentina donde la persona sea el centro, con amor al prójimo, caridad, solidaridad y los valores de la Doctrina Social de la Iglesia". En ese sentido, señaló: “Necesitamos una sociedad que no deje a nadie atrás, abrace a quienes más lo necesitan y garantice la dignidad humana. No podemos naturalizar la indiferencia ni construir un país a costa del sufrimiento de otros”, sostuvo.

Finalmente, remarcó la postura del Pontífice de recuperar una economía al servicio de la sociedad. “Debe estar al servicio del pueblo, de quienes trabajan y producen. Como dijo León, el desarrollo tiene que poner a las personas en el centro, generar oportunidades y garantizar derechos. El crecimiento económico solo tiene sentido si se traduce en bienestar para nuestra gente”, concluyó.