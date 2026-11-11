Detuvieron a dos hombres con pedido de captura y les secuestraron estupefacientes

Dos hombres de 39 y 50 años fueron aprehendidos durante un procedimiento policial realizado en calle Martínez al 3200, donde además se secuestraron varios envoltorios con sustancias estupefacientes.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles, cuando personal del Comando Radioeléctrico que realizaba tareas de patrullaje preventivo identificó a ambos hombres y consultó sus datos en los sistemas informáticos policiales. Durante esa verificación, los efectivos comprobaron que los dos registraban pedidos de paradero vigentes requeridos por la Justicia.

Ante esa situación, fueron trasladados a la Comisaría 23ª. Además, los agentes secuestraron preventivamente varios envoltorios que llevaban entre sus pertenencias y que contenían sustancias que posteriormente fueron sometidas a pruebas de campo.

Los elementos secuestrados durante el procedimiento.

Los análisis realizados por personal especializado arrojaron resultado positivo para sustancias estupefacientes, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales.