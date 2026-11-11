León XIV visitó la cárcel de Devoto y pidió a los presos refugiarse en Dios para empezar de nuevo

En el último día de su visita a la Argentina, el papa León XIV llegó al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde compartió un encuentro con los 69 internos que permanecen alojados en el establecimiento, próximo a su cierre. Allí les transmitió un mensaje de esperanza y los convocó a apoyarse en la fe para reconstruir sus vidas, recuperar los vínculos familiares y volver a integrarse a la sociedad.

"El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad", expresó el Pontífice, luego de escuchar los testimonios de tres detenidos que contaron cómo el acercamiento a la Iglesia los ayudó a cambiar sus vidas después de atravesar problemas de adicción y situaciones que terminaron alejándolos de sus seres queridos y llevándolos a cometer delitos.

Cristian, Maximiliano y Reinaldo compartieron sus experiencias ante el Papa, quien destacó que el momento que atraviesan puede convertirse en una instancia para recomenzar y abrir una nueva etapa. "Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas", sostuvo.

Durante su mensaje, León XIV reconoció el sufrimiento que implica el encierro: la imposibilidad de salir, la distancia de los hijos y la ausencia cotidiana de familiares y amigos. También hizo referencia al peso de los errores cometidos y al dolor de quienes pudieron haber resultado perjudicados.

El Papa escuchó testimonios de 69 reclusos en Devoto. (Crédito: Infobae)

"Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar", reflexionó. Al mismo tiempo, mencionó la desilusión de quienes no encontraron una mano amiga que confiara en ellos y los ayudara a levantarse.

Sin embargo, el Papa remarcó que ningún error debe cerrar definitivamente la posibilidad de cambiar. "Aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando", afirmó, y señaló que esa esperanza puede recuperarse a través de la conversión y la reconciliación.

El límite como una oportunidad de transformación

Otro de los ejes de su intervención estuvo centrado en la experiencia del límite y en los caminos que pueden conducir a una persona a situaciones de sufrimiento. En ese marco, cuestionó los falsos ideales de poder asociados con las drogas, el dinero fácil, la violencia contra los más débiles y la corrupción.

León XIV planteó que el límite puede aparecer de distintas maneras, como consecuencia de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, el pecado o los errores personales. Pero también puede convertirse en el punto de partida de un proceso de aprendizaje y transformación.

"El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite", sostuvo. En esa línea, destacó que las cárceles también pueden ser escenario de conversiones, de personas que aprenden nuevos oficios y conocimientos y de historias capaces de transformar "el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo".

El mensaje también estuvo dirigido a los familiares de los detenidos, que atraviesan las consecuencias del encierro. A madres, padres, parejas, hijos y otros seres queridos, el Pontífice les pidió que encontraran fortaleza en Jesucristo y que acompañaran a quienes están privados de su libertad.

Para ello, recordó que, según el Evangelio, Cristo se identificó con los presos y padeció la privación de su libertad antes de ser condenado. En ese sentido, los invitó a rezar para que el aislamiento pudiera convertirse en "un tiempo de gracia y de salvación".

"Con la gracia de Dios, es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza", afirmó. Según explicó, esa luz puede extenderse no solo a los internos y sus familias, sino también a quienes trabajan en las cárceles y al conjunto de la sociedad.

El Papa también reconoció la tarea del personal penitenciario, los profesionales, voluntarios y agentes pastorales, a quienes alentó a sostener su labor frente a la corrupción, la violencia y la sensación de que nada puede cambiar. "Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados", expresó.

Por último, reclamó que los establecimientos de detención sean espacios más humanos y respetuosos, con condiciones que favorezcan la recuperación y la reinserción social. También convocó a las autoridades y a la sociedad argentina a acompañar a niños y jóvenes y protegerlos de "las nefastas redes de la criminalidad". "Somos parte de la misma familia humana", concluyó.

La última misa y la despedida de la Argentina

El encuentro en Devoto formó parte de la agenda del último día de León XIV en el país. Tras finalizar la visita, el Pontífice partió rumbo a Luján, donde tiene previsto celebrar su última misa en la Argentina, a partir de las 10, ante miles de fieles.

Luego de la ceremonia se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, a las 13.30, está previsto el acto oficial de despedida y, una hora más tarde, abordará un vuelo con destino a Lima, Perú, última escala de su gira por Latinoamérica.