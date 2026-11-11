"No permitan que nada les arrebate la libertad": el mensaje de León XIV ante un millón de jóvenes

Ante un millón de jóvenes, según las estimaciones difundidas, el papa León XIV encabezó una multitudinaria vigilia en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y dejó un mensaje centrado en los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones. Durante su discurso, advirtió sobre los "ídolos" de la sociedad actual, entre ellos el dinero, la obsesión por la apariencia, las redes sociales y la búsqueda desenfrenada del placer. También cuestionó a quienes hacen negocios con la pornografía y las adicciones: "Hay quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos".

El encuentro se desarrolló durante la noche del martes, en el marco del tercer día de actividades del Pontífice en la Argentina. Desde el mediodía, miles de fieles comenzaron a concentrarse sobre la avenida Del Libertador para participar de una jornada que tuvo presentaciones musicales, testimonios y un nuevo recorrido del papamóvil, alrededor de las 20.15, cuando León XIV saludó a la multitud.

Antes de la intervención del Papa, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, abrió la vigilia con un mensaje sobre las dificultades que atraviesan muchos jóvenes. Mencionó la cultura del descarte, las adicciones, la incertidumbre y la falta de trabajo, y sostuvo que "al costado del camino no debe quedar nadie". También destacó la importancia de acompañar a quienes necesitan ayuda para salir adelante.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de cuatro jóvenes que compartieron sus historias personales y sus experiencias de fe. Cristian, de 25 años, contó su proceso de recuperación de las adicciones y recordó el período en el que vivió en la calle y se alejó de su familia. Agustina, una docente de 29 años que realiza tareas de voluntariado en barrios populares de Viedma, habló sobre su trabajo de acompañamiento a jóvenes y reconoció que muchas veces se enfrenta a situaciones que exceden sus posibilidades.

Escena repetida: una multitud participando de cada actividdad del Papa en Argentina.

Al responderle, León XIV la alentó a continuar con su tarea y a sumar esfuerzos con otras personas. "No siempre veremos los frutos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos", expresó.

También tomó la palabra Guadalupe, una joven correntina que se encuentra en la etapa de formación para ingresar a una congregación religiosa. Relató las dudas que atravesó antes de decidirse por la vida consagrada y cómo el acompañamiento espiritual la ayudó a retomar su camino vocacional. Por último, Franco, de 27 años, contó cómo nació su compromiso con la fe y planteó una dificultad que, según explicó, todavía intenta resolver: la tensión entre su vida religiosa y sus actividades laborales y cotidianas.

A partir de ese testimonio, el Pontífice sostuvo que no existe una separación entre la fe y la vida de todos los días. Recordó que Jesús también trabajó y compartió la vida familiar durante sus años en Nazaret, y convocó a los jóvenes a llevar el amor de Cristo a cada una de sus actividades. "Cuando trabajes, estudies y compartas con tus amigos, hazlo con amor", les dijo. Además, los alentó a responder al llamado religioso sin temor: "Cristo sigue llamando, no tengan miedo de responder".

Los "ídolos" de la actualidad

En el tramo central de su mensaje, León XIV recurrió a un episodio del Libro del Profeta Daniel: la historia de tres jóvenes que, durante su destierro en Babilonia, se negaron a adorar una estatua de oro del rey Nabucodonosor, aun sabiendo que podían ser condenados a morir en un horno encendido. A partir de ese relato, trazó un paralelismo con las presiones y tentaciones que, a su entender, atraviesan las nuevas generaciones.

"También hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer", afirmó ante la multitud.

En ese contexto, hizo una referencia directa a la pornografía y al consumo de sustancias, al advertir sobre los intereses económicos que existen detrás de esas prácticas. También cuestionó el uso de las redes sociales cuando se convierten en espacios de humillación y búsqueda permanente de aprobación. "Con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien", señaló.

El Papa llamó a los jóvenes a resistir esas presiones y defender su libertad. "También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado", expresó.

Una Iglesia abierta y una convocatoria a la solidaridad

En otro momento de la vigilia, León XIV retomó una de las expresiones más recordadas del papa Francisco, el "todos, todos, todos", que había pronunciado durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023. Sobre esa idea, construyó una nueva convocatoria: "Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo".

El mensaje estuvo dirigido también a quienes se sienten alejados de la Iglesia o tuvieron experiencias negativas dentro de ella. El Pontífice reconoció que entre los presentes había jóvenes que crecieron cerca de Jesús, otros que recién comenzaban a buscarlo y algunos que hacía tiempo no rezaban o se habían distanciado de la institución. A todos les dejó una misma certeza: "Hay un lugar para ti en la Iglesia".

Para cerrar, describió distintas formas de expresar el compromiso cristiano a través de acciones concretas: compartir el pan con quien tiene hambre, visitar a los enfermos, acompañar a quienes están solos y ofrecer palabras de consuelo a quienes las necesitan. "Que sus vidas sean como páginas del Evangelio, escritas con la tinta de la misericordia", les pidió.

La vigilia fue una iniciativa solicitada especialmente por León XIV y representó la última gran concentración multitudinaria de su agenda antes de las actividades previstas para este miércoles. La jornada contempla una visita a la cárcel de Devoto y la celebración de la denominada "Misa de la Caridad" en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de su partida hacia Lima.