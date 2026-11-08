Boca ganó la tabla anual y gritó campeón con un gol en la última jugada

Boca Juniors se consagró Campeón de Liga tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia con un gol de Enner Valencia en la última jugada del partido. El triunfo en La Bombonera le permitió al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena quedarse con el primer puesto de la tabla anual y conquistar un título que, hasta los instantes finales, parecía destinado a Rosario Central.

La definición fue agónica: Valencia convirtió cuando faltaban apenas segundos para el cierre del encuentro y desató el festejo de los hinchas xeneizes. Con los tres puntos, Boca puso fin a una sequía de más de tres años sin títulos y sumó una consagración en una temporada en la que todavía tiene varias competencias por delante.

El encuentro había comenzado con un desarrollo parejo. Defensa y Justicia generó situaciones de peligro, pero Boca logró sostener el empate gracias a intervenciones de su arquero, Montero, y a un remate que dio en el travesaño.

En ataque, Miguel Merentiel tuvo algunas de las oportunidades más claras. Primero falló una definición tras un centro atrás de Sebastián Villa y luego convirtió una jugada que fue anulada por posición adelantada.

Durante el segundo tiempo, el conjunto de Arruabarrena aumentó la presión ofensiva, aunque volvió a encontrarse con la resistencia del arquero rival, Borgogno. El entrenador buscó variantes desde el banco y dispuso los ingresos de Flores y Aranda, mientras que Valencia entró en lugar de Leandro Paredes cuando restaban unos 15 minutos.

Boca siguió buscando el gol, pero desperdició nuevas oportunidades. Herrera, ubicado como delantero en el tramo final, tuvo dos ocasiones claras y no logró convertir.

Cuando parecía que el empate le impediría quedarse con el título, llegó la jugada decisiva: Lautaro Blanco envió un centro desde la izquierda, Di Lollo ganó de cabeza y, tras la intervención de Borgogno, Valencia conectó un derechazo cruzado para marcar el 1-0. El gol desató la celebración en La Bombonera y aseguró una consagración que Boca consiguió en el último suspiro.

Los títulos que Boca todavía puede ganar en 2026

La conquista de la tabla anual no significa el final de la temporada para el Xeneize. Por el contrario, Boca todavía tiene la posibilidad de sumar hasta cuatro títulos más durante 2026, aunque algunos dependerán de que avance en las competencias que tiene pendientes.

El compromiso más importante será el 21 de noviembre, cuando enfrente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, prevista en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Antes, el 14 de noviembre, deberá medirse con Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, en Mendoza. Si logra clasificarse, disputará la final frente a Platense el 2 de diciembre.

Además, Boca está clasificado a los playoffs del Torneo Clausura, donde deberá superar cuatro instancias para quedarse con el campeonato. La final está programada para el 12 de diciembre, Día del Hincha de Boca.

En caso de conquistar también el Clausura, el equipo de Arruabarrena tendría la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones el 19 de diciembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, frente a Belgrano.

Así, después de volver a festejar un título, Boca afrontará un cierre de año con varias oportunidades de ampliar su cosecha de trofeos.