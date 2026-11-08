Después de 39 años, un papa vuelve a la Argentina: León XIV fue recibido por Javier Milei

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina y fue recibido por el presidente Javier Milei, en el inicio de una visita de cuatro días que marca el regreso de un pontífice al país después de 39 años. El avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó desde Montevideo aterrizó a las 16.33 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se desarrolló la ceremonia oficial de bienvenida.

La agenda del Santo Padre comenzó con una visita al Monumento al General José de San Martín, donde está prevista una ofrenda floral. Posteriormente, mantendrá una audiencia privada con Javier Milei en la Casa Rosada y participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Durante su estadía, el pontífice también tiene previstas actividades en Claypole, Córdoba y Luján.

Al descender del avión, León XIV fue saludado por el mandatario nacional, quien lo esperaba al pie de la aeronave. Tras el encuentro protocolar, se realizó una ceremonia de bienvenida que incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino.

Entre las autoridades religiosas presentes en Aeroparque estuvieron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina.

Una visita de cuatro días

La llegada de León XIV forma parte de su primera gira por América del Sur y constituye su primera visita a la Argentina desde el comienzo de su pontificado. El recorrido se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades religiosas e institucionales en distintos puntos del país.

Antes de partir hacia Buenos Aires, el pontífice estuvo en Uruguay, donde este domingo celebró una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en la ciudad de Florida.

Para el cierre de su primera jornada en la Argentina está previsto un encuentro en el Palacio Libertad, donde León XIV pronunciará un discurso ante autoridades y representantes de distintos sectores de la sociedad.