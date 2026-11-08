Tragedia ferroviaria en Egipto: al menos siete muertos y 112 heridos por un choque de trenes

Al menos siete personas murieron y otras 112 resultaron heridas este domingo 8 de noviembre, como consecuencia de un choque entre dos trenes de pasajeros en Egipto. El accidente ocurrió en la región de Al Ayat, en la provincia de Giza, a unos 59 kilómetros al sur de El Cairo, y provocó el descarrilamiento de varios vagones.

Según informó el Ministerio de Salud egipcio, las tareas de rescate continuaban en el lugar y no se descartaba que aumentara el número de víctimas. Para asistir a los afectados se desplegaron 72 ambulancias, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la evacuación de pasajeros y la atención de los heridos.

El siniestro se produjo cerca del cruce de Gerza, en el tramo ferroviario comprendido entre las estaciones de Kafr Ammar y Al Raqqa, sobre la línea que conecta El Cairo con Asuán.

De acuerdo con la información difundida por Ferrocarriles Nacionales de Egipto, el tren número 134, que realizaba el recorrido entre Giza y Fayum, impactó desde atrás contra el tren número 2010, que cubría el trayecto entre El Cairo y Asuán.

Más de un centenar de heridos

El Ministerio de Salud detalló que 72 personas fueron trasladadas al Hospital Al Wasta, 33 al Hospital Al Ayyat y otras siete al Hospital Atfih.

Del total de heridos, 45 ya habían recibido el alta médica, mientras que los restantes permanecían bajo atención por lesiones de distinta consideración.

Entre las heridas registradas se mencionaron contusiones, fracturas en extremidades, pelvis y vértebras, además de lesiones en la cabeza y el rostro.

En el lugar trabajaron efectivos de Protección Civil, personal de emergencias ferroviarias y fuerzas de seguridad, que acordonaron el sector para facilitar las operaciones de rescate.

La compañía ferroviaria también dispuso el envío de grúas y equipos especializados para retirar los vagones afectados y avanzar en el restablecimiento de la circulación sobre la línea El Cairo-Asuán.

Investigación para determinar las causas

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, ordenó una investigación urgente para establecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades.

Según informó DW, el mandatario manifestó que seguía la situación “con gran preocupación” y pidió “exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia”.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas formaciones.

El accidente ocurrió en una zona que registra antecedentes de graves siniestros ferroviarios. En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio afectó a un tren al sur de El Cairo, en lo que fue considerado el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.

También en 2009 se produjeron accidentes ferroviarios en esa región que dejaron decenas de víctimas.

Mientras avanza la investigación, los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona del choque, con un balance de víctimas que las autoridades consideran todavía provisional.