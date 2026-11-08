Santa Fe suma 103 ambulancias: la renovación del SIES 107 alcanza las 277 unidades

El Gobierno de Santa Fe incorporará 103 nuevas ambulancias a la red de emergencias y traslados SIES 107, que serán presentadas durante esta semana. Las unidades cuentan con distintos niveles de complejidad e incluyen vehículos equipados para la atención neonatal y ambulancias con tracción 4x4, destinadas a facilitar la asistencia en zonas rurales.

Con esta incorporación, la renovación del sistema alcanzará los 277 vehículos adquiridos entre 2025 y 2026, con una inversión total de $27.040 millones, según informó el Gobierno provincial. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, señaló que, una vez que las nuevas ambulancias entren en funcionamiento, la flota estará integrada por más de 450 móviles con una antigüedad inferior a los diez años.

La incorporación de las 103 ambulancias representa una inversión de $12.500 millones, que se suma a los $14.540 millones destinados en 2025 para adquirir 174 vehículos, entre ambulancias y minibuses.

Ciancio sostuvo que “esta nueva incorporación de ambulancias representa una inversión de 12.500 millones de pesos, para completar una renovación sin precedentes que logramos a partir de la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro”.

El estado de la flota y la reorganización del servicio

La ministra vinculó las inversiones con la situación en la que, según afirmó, se encontraba el sistema al inicio de la actual gestión provincial. En ese sentido, indicó que “ocho de cada diez ambulancias presentaban problemas críticos o moderados”.

Además de la adquisición de vehículos, el Gobierno provincial informó que el proceso incluyó mejoras en centrales y postas sanitarias, capacitaciones, medidas de reconocimiento al personal y una reorganización territorial del servicio.

“No se trata solamente de comprar ambulancias. El gobernador tomó la decisión de invertir para revertir el deterioro que encontramos y construir una red con mayor capacidad de respuesta”, expresó Ciancio.

La funcionaria agregó que la incorporación de móviles debía estar acompañada por mejores condiciones de trabajo y una organización territorial eficiente, y destacó el papel de los equipos de salud en el funcionamiento del sistema.

Más de 477.000 asistencias en diez meses

De acuerdo con los datos difundidos por la Provincia, entre enero y octubre de 2026 el SIES 107 contabilizó más de 477.000 asistencias. El Gobierno también señaló que la reorganización de la red permitió ampliar su presencia territorial durante los últimos dos años.

En ese marco, los minibuses incorporados en 2025 se utilizan para facilitar traslados vinculados con consultas médicas, estudios y tratamientos, especialmente de pacientes que deben viajar desde sus localidades hacia otros establecimientos de salud.

Ciancio destacó que el servicio también cumple una función más allá de las emergencias. “Cuando una persona necesita una ambulancia, la respuesta tiene que llegar con los recursos adecuados. Pero también pensamos más allá de la urgencia, en quienes necesitan sostener un tratamiento, hacerse un estudio o acceder a una consulta lejos de su localidad”, afirmó.

La ministra sostuvo que los equipos del 107 forman parte de una red que busca garantizar la continuidad de la atención dentro del sistema público de salud.