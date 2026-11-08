Sociedad — 08.11.2026 —
Inscripciones 2027 en el Jardín Municipal y su Anexo: cómo anotarse y cuándo serán los sorteos
La convocatoria comprende salas de 2 a 5 años, según la sede. Las vacantes se asignarán mediante sorteos el 9 de diciembre y será obligatoria la presencia de un adulto responsable.
El Jardín de Infantes Municipal “D. F. Sarmiento” abrirá las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 desde el lunes 30 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre, de 9 a 11:30 horas, tanto en su sede principal como en el Anexo. El jueves 3 de diciembre no habrá inscripciones, debido a la realización del acto de egresados.
La convocatoria comprende las salas de 3, 4 y 5 años de la sede de Crespo 2911, y las salas de 2 y 3 años del Anexo, ubicado en Chapeaurouge y Córdoba. Según informó la Municipalidad, el ingreso no será por orden de inscripción: todas las vacantes se asignarán mediante sorteos, previstos para el miércoles 9 de diciembre.
Requisitos para la inscripción
Las familias deberán concurrir con el DNI del niño o niña y el del adulto responsable, ya sea madre, padre, tutor o representante legal, con domicilio en la ciudad. Los niños y niñas de localidades vecinas también podrán inscribirse, aunque serán incorporados a una lista diferenciada en carácter de condicionales.
Los sorteos de vacantes se realizarán el miércoles 9 de diciembre, con horarios diferenciados según la sede, la edad y el turno.
Sede del Jardín Municipal — Crespo 2911
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Sala de 3 años, turno mañana: 8:30 horas.
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Sala de 3 años, turno tarde: 9 horas.
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Sala de 4 años, turno mañana: 9:30 horas.
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Sala de 4 años, turno tarde: 10 horas.
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Sala de 5 años, turno mañana: 10:30 horas.
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Sala de 5 años, turno tarde: 11 horas.
Anexo — Chapeaurouge y Córdoba
Para el turno mañana:
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Sala de 2 años, dentro de radio: 9:30 horas.
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Sala de 2 años, fuera de radio: 10 horas.
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Sala de 3 años, dentro de radio: 10:30 horas.
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Sala de 3 años, fuera de radio: 11 horas.
Para el turno tarde:
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Sala de 2 años, dentro de radio: 13:30 horas.
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Sala de 2 años, fuera de radio: 14 horas.
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Sala de 3 años, dentro de radio: 14:30 horas.
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Sala de 3 años, fuera de radio: 15 horas.
Desde la institución aclararon que es obligatoria la asistencia de un adulto representante del niño o niña inscripto al sorteo. Para realizar consultas, las familias pueden comunicarse con la sede del Jardín Municipal al 342 4742871 o con el Anexo al 342 5462976.