Domingo 08 de noviembre de 2026

Sociedad — 08.11.2026 —

Inscripciones 2027 en el Jardín Municipal y su Anexo: cómo anotarse y cuándo serán los sorteos

La convocatoria comprende salas de 2 a 5 años, según la sede. Las vacantes se asignarán mediante sorteos el 9 de diciembre y será obligatoria la presencia de un adulto responsable.

La sede del Jardín Municipal “Domingo F. Sarmiento”, que abrirá las inscripciones para el ciclo lectivo 2027. (Crédito: STD)
La sede del Jardín Municipal “Domingo F. Sarmiento”, que abrirá las inscripciones para el ciclo lectivo 2027. (Crédito: STD)

El Jardín de Infantes Municipal “D. F. Sarmiento” abrirá las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 desde el lunes 30 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre, de 9 a 11:30 horas, tanto en su sede principal como en el Anexo. El jueves 3 de diciembre no habrá inscripciones, debido a la realización del acto de egresados.

La convocatoria comprende las salas de 3, 4 y 5 años de la sede de Crespo 2911, y las salas de 2 y 3 años del Anexo, ubicado en Chapeaurouge y Córdoba. Según informó la Municipalidad, el ingreso no será por orden de inscripción: todas las vacantes se asignarán mediante sorteos, previstos para el miércoles 9 de diciembre.

Requisitos para la inscripción

Las familias deberán concurrir con el DNI del niño o niña y el del adulto responsable, ya sea madre, padre, tutor o representante legal, con domicilio en la ciudad. Los niños y niñas de localidades vecinas también podrán inscribirse, aunque serán incorporados a una lista diferenciada en carácter de condicionales.

Los sorteos de vacantes se realizarán el miércoles 9 de diciembre, con horarios diferenciados según la sede, la edad y el turno.

Sede del Jardín Municipal — Crespo 2911

  • Sala de 3 años, turno mañana: 8:30 horas.

  • Sala de 3 años, turno tarde: 9 horas.

  • Sala de 4 años, turno mañana: 9:30 horas.

  • Sala de 4 años, turno tarde: 10 horas.

  • Sala de 5 años, turno mañana: 10:30 horas.

  • Sala de 5 años, turno tarde: 11 horas.

Anexo — Chapeaurouge y Córdoba

Para el turno mañana:

  • Sala de 2 años, dentro de radio: 9:30 horas.

  • Sala de 2 años, fuera de radio: 10 horas.

  • Sala de 3 años, dentro de radio: 10:30 horas.

  • Sala de 3 años, fuera de radio: 11 horas.

Para el turno tarde:

  • Sala de 2 años, dentro de radio: 13:30 horas.

  • Sala de 2 años, fuera de radio: 14 horas.

  • Sala de 3 años, dentro de radio: 14:30 horas.

  • Sala de 3 años, fuera de radio: 15 horas.

Desde la institución aclararon que es obligatoria la asistencia de un adulto representante del niño o niña inscripto al sorteo. Para realizar consultas, las familias pueden comunicarse con la sede del Jardín Municipal al 342 4742871 o con el Anexo al 342 5462976.

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