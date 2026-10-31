Autopista Rosario-Santa Fe: instalaron una balanza para detectar camiones con sobrecarga sin detenerlos

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió el pórtico de control de peso que el Gobierno Provincial puso en funcionamiento sobre la Autopista Rosario-Santa Fe. Se trata de la primera balanza dinámica punitiva de Argentina: pesa los camiones mientras circulan y, si detecta sobrecarga, emite la multa de manera automática, sin necesidad de detenerlos.

Durante la visita, Pullaro advirtió que “los transportes pesados que pasen con sobrecarga van a ser multados. Además, sumamos móviles de asistencia y equipos propios para reparar la ruta todos los días. Así cuidamos lo que es de todos los santafesinos”.

“Así como invertimos para dejar bien esta autopista, vamos a cuidarla también”, sostuvo el gobernador, en referencia a las obras del tercer carril que la Provincia ejecuta en la traza. En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que “no sirve de nada hacer obra nueva si después los camiones con sobrepeso nos rompen las rutas”.

Vale recordar que en la semana, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el inicio de la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, obra de 17,5 kilómetros entre San Lorenzo Centro y el empalme con el Desvío Timbúes que da continuidad del primer tramo inaugurado a principios de este año. La inversión asciende a $ 70.000 millones y permitirá ampliar la capacidad de un corredor clave para el tránsito pesado y el acceso a los puertos.

Cómo funciona

La balanza está ubicada en el kilómetro 7 de la AP01, mano hacia Santa Fe, y controla los tres carriles a alta velocidad. El equipo se colocó durante la obra de los primeros 16 kilómetros del tercer carril, entre Rosario y San Lorenzo. Juan Pablo Trevisan, subgerente del Fideicomiso de la Autopista Rosario-Santa Fe, explicó que “el camión pasa sin frenar. La balanza detecta el peso con sensores en el piso y cámaras, y si hay exceso, se labra la infracción”.

Además, el funcionario precisó la diferencia con otros sistemas. “Los pórticos de pesaje que hay en Argentina necesitan detener el camión y chequear el peso con una balanza estática, dan el aviso pero no multan. Esta balanza en cambio no interrumpe el tránsito: pesa y multa al instante”.

La tecnología es de origen italiano y fue homologada en la Argentina por un laboratorio privado de Villa Constitución, certificado por Nación. “Ya está homologada y posee certificación OIML (Organización Internacional de Metrología Legal) 134 10 F, por eso en 15 días empezamos a multar”, remarcó Trevisan.

El nuevo dispositivo está ubicado en el km 7 de la Autopista, mano hacia Santa Fe. (Crédito: GSF)

Cuidar la inversión en rutas

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, señaló que “no existe una política de control de peso en Argentina, a diferencia de países como Uruguay o Brasil. En Santa Fe hacemos la diferencia: por nuestros puertos sale el 80 % de la exportación de granos”.

El funcionario también explicó por qué el control importa para el pavimento: “Un camión con sobrepeso rompe las rutas de forma exponencial. Le quita años de vida útil proyectada y genera fisuras, huellas y baches. Cuidar el peso es cuidar la inversión que hacemos en cada obra”.

Más equipos para la Autopista

Junto con el pórtico, la Administración de la Autopista incorporó siete móviles de asistencia a usuarios y equipamiento propio para el mantenimiento de la traza: dos camiones, un carretón y una retropala, que permiten atender las reparaciones de manera diaria.

Al mismo tiempo, los equipos móviles de Control de Cargas de la DPV recorren todos los días las rutas provinciales para realizar controles de peso. Con estas herramientas, el Gobierno Provincial refuerza una política integral para proteger la infraestructura vial y extender la vida útil de cada obra que ejecuta en el territorio santafesino.