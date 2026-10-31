Conflicto en Medio Oriente: Irán amenazó con responder sin límites ante cualquier ataque

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, advirtió que su país responderá con una "respuesta sin restricciones geográficas" ante cualquier amenaza o ataque, en un nuevo mensaje dirigido a Estados Unidos e Israel en medio de la incertidumbre sobre una posible reanudación de la guerra en Medio Oriente.

La advertencia fue formulada este sábado durante una reunión con los principales mandos militares iraníes. Según un comunicado publicado en su sitio web, Khamenei sostuvo que cualquier amenaza deberá recibir una respuesta inmediata y contundente, sin limitaciones geográficas.

"Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones para ponerles fin", afirmó el líder supremo. También instó a Washington a abstenerse de lanzar nuevas ofensivas contra el país persa.

Las declaraciones se produjeron en un escenario de creciente tensión diplomática entre Teherán y varios gobiernos europeos, en particular Alemania. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, respondió a los dichos del canciller alemán, Friedrich Merz, quien estimó que el conflicto provocó costos adicionales superiores a los 100.000 millones de euros para empresas y consumidores europeos, principalmente por el encarecimiento de la energía.

"100.000 millones de euros no son nada comparados con el golpe devastador que las poderosas fuerzas armadas iraníes infligirán a quienes se atrevan a agredir a nuestra nación. Ya no habrá líneas rojas", escribió Araqchi en la red social X.

Merz había realizado esas declaraciones durante una visita a Seúl, donde también afirmó que Alemania busca una salida diplomática al conflicto, iniciado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

En la misma línea, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, cuestionó la preocupación europea por las consecuencias económicas de la guerra. "Cuando aplaudían los crímenes de guerra, ¿acaso pensaban que sus consecuencias no les afectarían también a ustedes?", expresó en X.

Araqchi también recordó que, durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán, en junio de 2025, Merz había respaldado la ofensiva israelí al afirmar que las fuerzas de ese país estaban haciendo "el trabajo sucio" de Europa.