Colón define su posición final en la tabla en busca de la ventaja para el Reducido

Colón recibirá este sábado a Defensores de Belgrano, desde las 18, en el estadio Brigadier López, por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Bruno Amiconi y será transmitido por LPF Play.

Con el quinto puesto asegurado y la clasificación al Reducido confirmada, el Sabalero buscará una victoria que le permita mantener sus chances de escalar hasta la tercera posición de la Zona A. Para lograrlo, además de sumar los tres puntos, deberá esperar resultados favorables en los partidos de sus competidores directos.

Iván Delfino realizará dos modificaciones obligadas respecto de la formación habitual. Sebastián Olmedo ingresará por Facundo Castet, mientras que Darío Sarmiento ocupará el lugar de Franco García.

De esta manera, la probable formación de Colón será: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Federico Lértora y Agustín Toledo; Darío Sarmiento, Ignacio Lago y Julián Marcioni; Alan Bonansea.

Del otro lado, Defensores de Belgrano llegará a Santa Fe con la permanencia asegurada y sin posibilidades de pelear por un lugar en el Reducido. El equipo dirigido por Mariano Campodónico afrontará el cierre de la fase regular con cuatro bajas, por lo que también presentará variantes en su alineación.

La probable formación del Dragón será: Alejandro Medina; Brian Gómez, Juan De Tomaso, Gonzalo Gamarra e Ian Pérez; Agustín Benítez, Ignacio Gutiérrez, Leonardo Landriel y Patricio Moyano; Francisco Tcherkaski y Enzo González.

Para Colón, el objetivo será cerrar la primera etapa del campeonato con una victoria que le permita mejorar su ubicación de cara a los cruces eliminatorios. Aunque ya tiene garantizada su participación en el Reducido, terminar más arriba en la tabla puede darle una ventaja deportiva en la búsqueda del ascenso.