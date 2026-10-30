Tenis: Alexander Zverev será el nuevo número 1 del mundo desde el lunes

El alemán Alexander Zverev se convertirá en el nuevo número uno del ranking mundial de tenis a partir del próximo lunes 2 de noviembre. El jugador aseguró el ascenso este jueves al vencer al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-4 y 7-5 en el ATP 500 de Viena, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final y desplazar al italiano Jannik Sinner de la cima de la clasificación.

"Es algo muy especial. Sentir que estás en la cima del mundo es increíble. Es diferente a ganar un torneo o un título, pero es una sensación muy especial saber que el número 1 aparecerá junto a tu nombre cuando se publique la nueva clasificación", expresó Zverev tras conocer la noticia.

Con este logro, el alemán será el trigésimo tenista en alcanzar el primer puesto desde la creación del ranking ATP, en 1973. Además, llegará a la cima con 29 años y seis meses, lo que lo convertirá en el segundo jugador de mayor edad en conseguirlo por primera vez. El récord pertenece al australiano John Newcombe, quien lo logró a los 30 años, en 1974.

Zverev también será el primer alemán en ocupar el número uno desde Boris Becker, quien había alcanzado esa posición el 28 de enero de 1991. En la lista histórica de líderes de la clasificación figuran dos sudamericanos: el chileno Marcelo Ríos y el brasileño Gustavo Kuerten. Ningún argentino llegó oficialmente a ese lugar, aunque continúa el reclamo para que la ATP reconozca a Guillermo Vilas como número uno del mundo.

Una temporada de grandes resultados

El ascenso de Zverev corona un año destacado en el circuito. Durante 2026, el alemán conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam, en Roland Garros y el US Open, y también llegó a las finales de Wimbledon y Madrid. De acuerdo con los registros de la temporada, acumula 65 victorias y 16 derrotas, una campaña que le permitió asegurarse el cierre del año en lo más alto del ranking.

Nacido en Hamburgo el 20 de abril de 1997, Zverev creció en una familia ligada al tenis. Sus padres, Irina y Alexander, fueron jugadores profesionales, al igual que su hermano mayor, Mischa, quien llegó al puesto 25 del ranking y obtuvo un título en el circuito. Comenzó a jugar a los cinco años, fue número uno del mundo en la categoría juvenil y debutó como profesional en 2013.

Su carrera también estuvo marcada por desafíos personales y físicos. El tenista convive con diabetes tipo 1, diagnosticada cuando tenía tres años. Durante mucho tiempo mantuvo la enfermedad en privado, hasta que en agosto de 2022 decidió hacerla pública y creó una fundación destinada a acompañar a niños que atraviesan la misma situación. Actualmente debe administrarse insulina incluso durante los partidos, para lo cual obtuvo una autorización especial en Roland Garros 2023.

A ese desafío se sumó una grave lesión en 2022. Durante las semifinales de Roland Garros frente a Rafael Nadal, sufrió la rotura de tres ligamentos del tobillo derecho y debió ser operado. Tras siete meses de recuperación, regresó a la competencia y retomó su camino en el circuito hasta alcanzar la cima del tenis mundial.